광주시-광주 로타리클럽, 외국인 주민 독감 예방접종 지원 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시와 국제로타리 3600지구 광주 로타리클럽은 19일 외국인 주민의 건강 보호와 독감 예방을 위한 '외국인 주민 독감 예방접종 지원사업' 추진에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다.

방세환 광주시장과 국제로타리 3600지구 광주 로타리클럽이 19일 '외국인 주민 독감 예방접종 지원사업' 추진에 관한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 경기 광주시 제공

AD

이번 협약은 경제적 어려움 등으로 독감 예방접종에 취약한 외국인 주민의 의료 접근성을 높이고 지역사회 전반의 감염병 예방과 건강 안전망을 강화하기 위해 마련됐다.

해당 사업은 광주 로타리클럽이 국제로타리 RI 본부로부터 승인받은 국제적 보조사업으로 총사업비는 3만 달러 규모이다. 이를 통해 지역 내 외국인 주민 1천100여 명이 무료로 독감 예방접종을 지원받을 수 있을 것으로 기대된다.

협약에 따라 시는 광주시가족센터와 외국인 주민 지원단체를 중심으로 외국인 주민 및 지역 내 기업체에서 근무하는 외국인 근로자를 대상으로 접종 참여 안내와 홍보를 지원한다. 광주 로타리클럽은 더플러스병원, 365매일한방병원과의 협력을 통해 예방접종 사업을 추진할 예정이다.

김영근 광주 로타리클럽 회장은 "로타리클럽의 지역사회 공헌 활동을 통해 외국인 주민의 건강과 안전에 기여할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동으로 지역사회와 함께하겠다"고 밝혔다.

방세환 시장은 "지역사회의 건강한 공동체 구현을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 국제로타리 3600지구 광주 로타리클럽에 깊이 감사드린다"며 "이번 협약이 외국인 주민을 포함한 지역 공동체의 건강 안전망을 한층 더 확대하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





AD

한편, 이번 업무협약을 바탕으로 추진되는 외국인 주민 독감 예방접종 지원사업은 내년 초까지 이어질 예정이며 접종 대상자와 일정 등 세부 사항은 광주시와 광주시가족센터, 외국인 주민 지원단체 등을 통해 추후 안내될 예정이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>