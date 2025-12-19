영덕 뒤흔든 '귀요미'들… 죠이풀어린이합창단, 송년 콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

드림청소년오케스트라와 함께 연말 특별무대

한 해의 끝자락, 아이들의 맑은 화음이 영덕의 겨울을 감쌌다.

경북 영덕군 청소년들의 하모니와 앙상블이 경북산불로 힘든 한 해를 보낸 영덕군민에게 희망의 감동을 선사했다.

죠이풀어린이합창단과 드림청소년오케스트라(대표 조황제)가 지난 18일 로하스수산식품지원센터에서 올해 송년 콘서트를 열었다.

김광열 영덕군수가 죠이풀어린이합창단의 콘서트를 응원하고 있다. 영덕군 제공

이번 행사는 '희망찬 미래를 노래하라'라는 주제로 지역아동센터 이용 아동과 학부모를 비롯한 주민들을 초청해 따뜻한 위로와 희망의 메시지를 전달했다.

콘서트는 죠이풀어린이합창단의 아름다운 하모니를 시작으로 드림청소년오케스트라의 섬세한 앙상블이 어우러져 관객들에게 음악의 순수한 감동을 전했으며, 색소폰, 베이스 등 다양한 악기와 보컬로 구성된 골든세션의 특별공연이 더해져 무대의 완성도를 높였다.





군 관계자는 "지역의 미래를 빛낼 아이들의 무대를 통해 지역공동체가 한 해의 아픔을 치유하고 새해를 향한 희망과 용기를 채우는 시간이 되길 바란다"며 "지역 청소년들이 꿈과 희망을 펼칠 수 있도록 문화 활동에 꾸준한 관심과 지원을 아끼지 않겠다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

