iM뱅크, 대학생 홍보대사 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월19일~1월11일까지 접수

iM뱅크 입행지원시 우대

AD

iM뱅크는 젊은 세대와의 소통을 강화하기 위해 2026년에 활동할 '제17기 iM뱅크 대학생 홍보대사'를 모집한다고 19일 밝혔다.

iM뱅크 대학생 홍보대사는 대학생의 창의적 시각과 디지털 감각을 바탕으로 다양한 온·오프라인 홍보활동을 수행하며, 사회공헌활동과 브랜드 콘텐츠 제작 등 다채로운 활동에 참여한다.

2026년 모집 인원은 35명 이내로 전국 대학생 누구나 지원 가능하며 활동지역은 전국으로 지원자 거주지역에 따라 홍보대사활동을 실시할 예정이다.

모집기간은 2025년 12월 19일부터 2026년 1월 11일까지로, iM뱅크 홈페이지에서 다운받은 양식을 작성해 이메일(imbank960@naver.com)로 접수하면 된다.

서류 합격자는 2026년 1월 14일 발표되며, 2차 면접을 거쳐 최종 합격자는 1월28일 발표될 예정이다.

2월 27일 iM뱅크 본점에서 열릴 발대식을 시작으로 이후 3월부터 10월까지 2026년 새해 약 8개월동안 본격적인 활동이 진행된다.

활동 내용은 iM뱅크 브랜드 홍보 콘텐츠 제작, iM뱅크 관련 온·오프라인 홍보활동, 사회공헌활동 기획 및 진행, 마케팅 아이디어 수립 및 공유 등이다.

우수 활동자에게는 iM뱅크 입행 지원 시 우대 등 혜택이 주어진다.





AD

iM뱅크 관계자는 "시중은행 전환 이후 전국구 단위로 모집 영역을 넓혀 다양한 곳에서 iM뱅크를 알리고자 하는 홍보대사 모집에 전국 대학생들의 많은 지원을 바라며, 다양한 세대와 열린 소통으로 고객과 함께하겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>