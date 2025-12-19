BNK부산은행, 교육메세나탑 18회 연속 수상 ‘최다 기록’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장학·금융교육 등 지속적 교육기부 공로… 지역 대표 상생 모델 입증

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 18일 오후 부산시교육청에서 열린 '2025년 제18회 교육메세나탑 시상식'에서 최고 훈격인 교육메세나탑을 수상했다.

BNK부산은행이 교육메세나탑을 18회 연속 수상하고 기념촬영하고 있다.

교육메세나탑 시상식은 부산시교육청과 부산시, 부산상공회의소, 부산일보사가 공동 주관하는 지역 대표 교육기부 시상식으로, 매년 지역 교육 발전과 교육기부 문화 확산에 기여한 개인과 기관을 선정해 시상하고 있다.

부산은행은 장학금 지원, 도서 지원 사업, 금융교육 프로그램 운영 등 지속적인 교육기부 활동을 통해 지역 교육 발전에 기여한 공로를 인정받아, 2008년부터 올해까지 총 18회 연속 교육메세나탑을 수상하며 역대 최다 수상 기록을 이어가고 있다.

청소년과 학생들의 성장 단계에 맞춘 맞춤형 교육 지원과 금융 이해력 향상을 위한 체계적인 금융교육 프로그램을 꾸준히 운영하며, 지역 사회와 함께 성장하는 교육기부 모델을 실천해 온 점이 높은 평가를 받았다.

부산은행 손대진 부산영업그룹장은 "이번 교육메세나탑 수상은 지역 사회와 함께 성장해 온 부산은행의 교육기부 활동이 꾸준히 이어져 온 결과"라며 "미래세대의 성장을 지원하고, 교육을 통한 기회 확대에 기여할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





부산은행은 임직원의 자발적 참여를 기반으로 한 재능기부봉사대를 운영하며 금융교육과 디지털 IT 교육, 문화예술 체험 등 다양한 계층을 대상으로 한 맞춤형 교육 프로그램을 지속적으로 전개하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

