조용하던 골목 온기 가득… 양산시 골목상권, ‘온골목 온기 페스티벌’로 살아나다

일회성 축제 넘어 ‘지속 가능한 골목’으로

양산의 작은 골목들이 축제를 만나 숨을 쉬기 시작했다.

침체한 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 기획된 '온골목 온기 페스티벌'이 주민들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다.

특히 이번 행사는 단순한 축제를 넘어 인근 상가의 실질적인 매출 증대로 이어지며 지역 경제 활성화의 마중물 역할을 톡톡히 해냈다는 평가를 받고 있다.

데이터가 증명한 '온기 효과'는 뜨거웠다. 행사 당일 평산먹자골목의 양산사랑카드 결제액은 전주 대비 63.7%라는 가파른 상승 폭을 기록했으며, 라피에스타 인근 상권 또한 38.2% 증가했다.

신용카드 결제액까지 포함하면 매출 증대 효과는 더욱 뚜렷해져, 축제의 열기가 인근 점포의 매출 증대로 직결된 것으로 나타났다.

식당을 운영하는 상인 A씨는 "골목이 사람들로 북적이며 활기가 넘치는 모습을 보니 정말 오랜만에 장사할 맛이 난다"며 "상인들에게 실질적인 활력을 불어넣어 주는 이런 축제가 지속적으로 이어져 골목의 온기가 계속 유지되길 희망한다"고 말했다.

양산시는 이번 성과를 발판 삼아 골목 상권 활성화의 고삐를 늦추지 않을 계획이다.





시 관계자는 "단순한 행사를 넘어 골목에 흐르는 온기가 지역 경제의 거대한 흐름이 되게 할 것"이라며 "축제의 온기가 일회성 이벤트로 식지 않도록, '2025년 힘내라 소상공인 페스티벌'과 '배달양산 온골목 온기 쿠폰 이벤트' 등 연말연시 소비를 진작시키고 골목상권의 활력을 높일 체감도 높은 지원 사업을 쉼 없이 펼쳐 골목 경제의 자생력을 키우겠다"고 강조했다.





