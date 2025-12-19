산단공, 대구 이전 공공기관과 AI 협력 '맞손'

기관 간 AI거버넌스 구축키로
한국산업단지공단은 전날 대구 한국지능정보사회진흥원 본원에서 대구 이전 공공기관과 함께 인공지능(AI) 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.
이번 협약에는 산단공을 비롯해 신용보증기금·한국가스공사·한국교육학술정보원·한국부동산원·한국산업기술기획평가원·한국장학재단·한국지능정보사회진흥원 등 총 8개 기관이 참여했다. 참여 기관들은 AI 기술의 공공부문 활용을 촉진하고, 대구광역시를 AI 선도 지역으로 발전시키기 위한 협력 체계를 구축해 나가기로 했다.
지금 뜨는 뉴스
주요 협력 내용은 ▲기관 간 AI 거버넌스 및 협업 체계 구축 ▲지역 단위 AI 허브 기능 강화 ▲정기적인 AI 협의체 구성·운영 등이다. 각 기관이 보유한 AI 관련 인프라와 전문성을 공유하고 AI 도입·활용·확산을 위한 공동 과제를 발굴해 실질적인 적용 사례를 만들어 나갈 계획이다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>