파주시, '모두를 위한 무장애 관광도시' 전략 본격 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무장애 관광 추진협의회 출범

통합 상표 이미지(BI) 공개

경기 파주시는 지난 18일 운정행복센터에서 파주시 무장애 관광 추진협의회를 이끌어갈 위원들에 대한 위촉식을 개최하며 본격적인 무장애 관광 전략에 본격 시동을 걸고 나섰다.

파주시가 지난 18일 운정행복센터에서 파주시 무장애 관광 추진협의회를 이끌어갈 위원들에 대한 위촉식을 개최하고 있다. 파주시 제공

AD

파주시 무장애 관광 추진협의회는 지난 2월 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 공모사업에 선정된 무장애 관광 연계성 강화 사업 추진에 따른 민관 협의체로 관광·복지·장애인단체·지역전문가 등 총 22명으로 구성되었다. 협의회원의 임기는 2027년 12월까지다.

위촉식을 시작으로 협의회는 앞으로 무장애 관광도시 조성을 위한 다양한 의견 수렴 및 협력체계 구축, 무장애 관광에 대한 시민 인식 개선과 참여 확산을 위한 홍보활동을 추진할 예정이다.

이날 위촉식에서는 시가 추진 중인 무장애 관광 정책의 3개년 단계별 이행안이 공유됐다. 시는 ▲1차 년도 무장애 관광 교통 개선 기반 마련 ▲2차 년도 관광지 주변 민간 시설 개선 및 안내센터 구축 ▲3차 년도 무장애 관광 정보 및 통합 서비스 제공 등 단계별로 사업을 추진하게 된다.

최병갑 부시장은 "불편 없이 여행할 수 있는 포용적 관광도시를 만들어 가기 위해 당사자의 목소리에 귀 기울이고, 이용자를 배려하는 노력이 필요하다"며 "협의회가 중심축이 되어 실효성 있는 정책 추진을 위한 적극적인 제언과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





AD

한편 이날 행사에서는 파주시 무장애 관광 상표 및 통합 상표 이미지(BI)가 공식 발표되었다. 시는 공식 상표와 통합 상표 이미지(BI)를 활용해 무장애관광 정책의 인지도를 높이고, 파주시를 대표하는 관광 상표로 육성해 나갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>