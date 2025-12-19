"차라리 200억 받았다 해라"…경찰 출석한 전재수, '통일교 금품수수 의혹' 부인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'통일교 금품수수 의혹'을 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 피의자 신분으로 경찰에 출석했다. 전 전 장관은 불법적인 금품을 수수한 적이 없다고 강력히 부인했다.

통일교로부터 금품을 수수했단 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀으로 출석하고 있다. 강진형 기자

전 전 장관은 이날 오전 9시53분께 서울 서대문구 경찰청사에 출석하면서 "한일 해저터널 청탁 대가로 2000만원과 시계 한 점을 받았다고 얘기하는데 명백하게 사실이 아니다"라며 "부산의 미래를 팔아먹는 것으로 강력하게 반대해왔다"고 밝혔다.

전 전 장관은 "저는 정치적 험지라는 부산에서 세 번 떨어지고 네 번째 만에 당선됐다. 그런 제가 2000만원과 시계 한 점으로 고단한 인내의 시간을 맞바꿨다는 것이 말이 되느냐"며 "차라리 현금 200억과 시계 100점이라고 얘기해라. 그래야 최소한의 개연성이 있을 것"이라고 말했다.

전 전 장관은 '한학자 통일교 총재를 만난 적이 있느냐', '경찰 조사에서 어떤 것을 소명할 예정이냐' 등 취재진의 질문에는 답을 하지 않았다.

전 전 장관은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 불가리 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수)를 받는다. 경찰은 이 금품이 통일교 숙원 사업인 한일 해저터널 추진 등을 위한 청탁성이 아닌지 의심하고 있다.





앞서 경찰은 지난 15일 전 전 장관의 부산 주거지, 세종 해양수산부 장관 집무실, 전재수 의원실, 부산 지역구 사무실 등 4곳을 압수수색했다. 이를 통해 확보한 휴대전화 및 PC 파일, 통일교 행사 관련 축전 등 분석 결과를 토대로 실제 금품이 전달된 정황이 있는지 등을 들여다보고 있다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

