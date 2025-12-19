박지원, 통일교 로비 의혹에 "나도 문선명 3번 만났지만 돈 안 받아"

박지원, 정치권 통일교 로비 의혹 확산에 의견

"통일교, 역대 정권 거치며 영향력 행사해"

"돈 거래 없다면 만남을 문제 삼는 건 과해"

최근 정치권에 통일교 로비 의혹이 확산한 가운데, 박지원 더불어민주당 의원이 "문제의 기준은 돈을 받았는지 여부"라고 주장했다. 박 의원은 18일 KBS 라디오 '전격시사' 출연해 "역대 정권을 거치며 통일교가 정치권을 상대로 영향력을 행사해 온 것은 사실"이라며 "(김대중 정부 시절) 나에게도 접근이 있었고 문선명 총재를 세 차례 만난 적은 있지만, 금전 제공은 없었다"고 말했다.

진행자가 '정치인들이 돈을 받는 것이 부적절함의 기준이냐'고 묻자, 박 의원은 "그렇다. 선거 표에 따라서 그쪽으로도 가보고, 밥도 먹는 게 정치인"이라고 말했다. 이어 "정치인은 선거 국면에서 표를 얻기 위해 다양한 만남을 갖고, 지지를 표하면 사진도 찍고 축사도 하는 것이 현실"이라며 "중요한 것은 돈을 받지 않았느냐는 점이다. 금전 거래만 없다면 행사 참석이나 사진 촬영 등을 문제 삼는 것은 과도하다"고 했다.

박 의원은 통일교에 대해서는 강하게 비판했다. 그는 "종교 단체가 돈으로 정치권에 개입했다면 이는 '정교분리'라는 헌법 원칙을 훼손한 중대한 사안"이라며 "엄중한 처벌은 물론, 정치적 목적을 위해 금품 로비를 했다면 통일교 역시 처벌받고 해체하는 등의 책임을 져야 한다"고 지적했다.

앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난 8월 민중기 특검 수사팀 면담에서 "전재수 의원과 임종성 전 민주당 의원, 미래통합당 김규환(현 대한석탄공사 사장) 전 의원이 천정궁에 온 것을 본 것 같다"며 "이들이 현금과 시계 등을 수수했다고 전해 들었다"고 진술한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 됐다. 그는 지난 2022년 대선을 앞두고 통일교가 조직적으로 국민의힘을 지원했다는 혐의와 관련해 수사받으면서 "어느 한쪽만 가까이할 수 없다. 당시 여당이었던 민주당도 후원했다"는 취지로 말하며 이같이 진술한 것으로 알려졌다.

다만 지난 12일 통일교 관련 수사를 받는 권성동 국민의힘 의원 재판에서는 "지금 세간에 회자되는 부분도 제 의도하고 전혀…저는 그런 진술을 한 적이 없다"며 "그런데 그런 경우도 있고 그래서 좀 이게 조심스럽다"고 말을 아꼈다.

이를 두고 박 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 "윤 전 본부장의 법정·특검에서의 진술은 보험성으로 신뢰를 상실했다. 그의 세 치 혀에 전 국민이 농락당했다"며 "통일교는 역대 정권에 손을 뻗쳤고 그때마다 검은돈 제공을 시도했다. 특히 윤 본부장의 수법은 일반상식을 뛰어넘었다"고 지적한 바 있다. 그는 "관계 정치인 15명이라는 보도로 세상을 발칵 뒤집어 놓더니 이제 세간의 들리는 소리 운운"이라며 "경찰 국수본은 그의 입을 벌려야 한다. 정교분리의 헌법을 파괴한 정치인이 있다면 여야를 가리지 말고 밝혀야 한다. 통일교는 해체돼야 한다"고 했다.





이재명 대통령은 지난 2일 국무회의에서 "종교가 정교분리 원칙을 어기고 정치에 개입하는 것은 헌법 위반"이라며 법제처에 "정치에 개입한 종교 재단의 해산 명령 청구에 대해 검토해보라"고 지시한 바 있다. 국민의힘 등 야당은 민주당 연루 의혹이 나오자 특검 필요성을 제기하고 있다. 다만 이규연 대통령실 홍보소통수석은 17일 MBC 라디오 '권순표의 뉴스하이킥' 인터뷰에서 "지금 특검 얘기는 시기상조"라고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

