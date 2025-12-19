용산구, 팝페라 테너 임형주 용산문화재단 초대 이사장 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 2월 재단 공식 출범

서울 용산구(구청장 박희영)가 지역 문화정책을 전담할 '용산문화재단' 출범을 본격화했다.

용산구는 18일 구청 소회의실에서 용산문화재단 발기인총회 및 창립이사회를 열고, 세계적인 팝페라 테너 임형주(39·로마시립예술대학 성악과 석좌교수)를 초대 이사장으로 선임했다고 19일 밝혔다.

박희영 용산구청장(아랫줄 가운데)과 임형주 용산문화재단 이사장(아랫줄 오른쪽 두 번째)이 용산문화재단 발기인총회 및 창립이사회에서 임원들과 기념사진을 찍고 있다. 용산구 제공.

이날 행사에는 박희영 용산구청장을 비롯해 임형주 이사장 등 임원진 10명이 참석했으며, 이사장과 대표이사·이사 등에게 임명장이 수여됐다.

임형주 이사장은 "고향인 용산의 지역문화를 위해 뜻깊은 일을 할 수 있는 큰 기회를 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "용산이 대한민국 경제·문화의 중심지로 주목받는 만큼, 용산문화재단이 K-예술문화를 널리 알리고 지속적으로 성장시키는 공공 문화기관의 모범이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

용산문화재단은 초대 이사장을 비롯해 대표이사, 이사, 감사 등 임원진을 공개모집으로 구성했다. 재단 설립은 2022년 기본계획 수립 이후 전문기관 타당성 검토와 서울시 출연기관운영심의위원회 심의를 통해 공공성과 필요성을 인정받았으며, 지난 9월 '서울특별시 용산구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례' 공포로 제도적 기반을 마련했다.

구는 향후 법인 설립 허가 및 등기 절차를 마무리한 뒤, 내년 1월 공개채용을 통해 직원을 선발하고, 2월 재단을 공식 출범시킬 계획이다.

재단은 출범 이후 용산문화시설 운영, 지역 문화정책 수립, 예술인·문화단체 지원, 민간 문화시설과의 협력 확대 등을 추진해 용산의 문화 인프라를 강화하는 중추적 역할을 맡는다.





박희영 용산구청장은 "용산문화재단이 용산이 보유한 역사·박물관·문화시설 등 풍부한 문화 인프라를 적극 활용해 '문화도시 용산'을 만들어가는 데 앞장서 주길 바란다"며 "용산구도 주민들이 보다 풍부하게 문화를 향유하고, 예술인들에게는 창작과 활동의 기회가 확대될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

