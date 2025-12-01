'AI 대부' 르쿤 창업 스타트업, 기업 가치 5조원으로 초기 투자 협상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5억 유로 조달 논의…본사는 프랑스 파리

'세계 모델' 연구 본격화



'인공지능(AI) 대부'로 불리는 얀 르쿤 뉴욕대 교수가 메타를 떠나 새로 설립하는 스타트업의 기업가치가 약 30억 유로(약5조2000억원)로 평가될 것으로 예상된다.

지난 1월 스위스 다보스에서 열린 제55회 세계경제포럼(WEF)에 참석한 얀 르쿤 뉴욕대 교수. 로이터연합뉴스

18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 르쿤 교수는 내년 초 새 스타트업 '어드밴스드 머신 인텔리전스 랩스(AMI 랩스)'를 설립하고 이사회 의장직을 맡을 예정이다. AMI 랩스는 기업가치 목표를 30억 유로로 설정하고, 이를 바탕으로 초기 자금 5억 유로를 조달할 계획이다.

르쿤 교수는 현재 AI 붐을 주도하는 대형언어모델(LLM)에 대해 "본질적으로 다음 단어를 예측하는 기술에 불과하다"며 인간 수준의 지능에 도달하기는 어렵다는 입장을 고수해왔다. 대신 AI가 현실 세계를 직접 보고 듣고 관찰하며, 물리 법칙에 따라 예측·추론하는 세계 모델이 대안이 될 수 있다고 주장해왔다.

AMI 랩스의 본사는 미국이 아닌 프랑스 파리에 들어설 것으로 예상된다. 프랑스 태생인 르쿤 교수는 이달 초 파리에서 열린 한 AI 행사에서 "실리콘밸리는 완전히 LLM 기반 생성 모델에 홀려 있다"며 "이 같은 연구는 실리콘밸리 밖, 파리에서 이뤄져야 한다"고 말했다.

기업 운영을 맡을 최고경영자(CEO)로는 프랑스 헬스테크 기업 나블라(Nabla)의 창업자 알렉상드르 르브룅이 선임됐다. 나블라는 AMI 랩스와 전략적 연구 파트너십도 체결할 예정이다.

르쿤 교수가 '최고 AI 과학자(Chief AI Scientist)'라는 직함으로 12년간 몸담았던 메타는 이번 스타트업에 투자자로는 참여하지 않지만, 파트너십은 체결할 계획이다.

르쿤 교수는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 인간을 능가하는 '초지능'을 AI의 최종 목표로 설정하고 관련 조직을 재편한 이후 회사를 떠나 스타트업 창업을 결정했다. 메타는 조직개편 후 20대인 알렉산더 왕 스케일AI 창업자를 최고 AI 책임자(CAIO)로 선임하며 르쿤 교수의 상급자로 배치하기도 했다.





르쿤 교수는 지난해 노벨 물리학상을 받은 제프리 힌턴 캐나다 토론토대 교수, 요수아 벤지오 몬트리올대 교수와 함께 'AI 대부'로 불리는 석학이다. 세 사람은 AI 분야에 대한 공로를 인정받아 2018년 과학 분야의 노벨상으로 불리는 튜링상을 공동 수상했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

