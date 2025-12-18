‘과학은 쉽다!’… 한울본부, 2025년도 아톰공학교실 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지난 16일부터 18일까지 울진군 초등학생 4, 5학년 418명을 대상으로 체험형 과학 교육 프로그램 '2025년도 한울본부 아톰공학교실'을 운영했다.

2025년도 아톰공학교실. 한울본부 제공

AD

이번 프로그램은 총 4개 학교가 참여했으며 '자석의 힘으로 떠가는 열차 만들기', '블루투스 스피커 만들기' 등이다.

한울본부 직원들이 일일교사로 참여해 학생들의 눈높이에 맞춘 설명으로 과학 원리에 대한 이해를 도왔고, 키트 조립 실습으로 전자공학 원리를 쉽고 재미있게 배웠다.

2025년도 아톰공학교실. 한울본부 제공

수업에 참여한 한 학생은 "책에서만 보던 자기부상열차를 직접 만들어 볼 수 있어서 신기했고 내년에도 반 친구들과 함께 참여하고 싶다"라고 말했고, 일일교사를 맡은 직원은 "호기심 넘치는 아이들의 에너지를 함께 느꼈고, 나의 설명으로 아이들의 지식이 확장되는 경험이 뿌듯하고 즐거웠다. 올해까지 3년간 꾸준히 지원했는데 앞으로도 계속 참여하고 싶다"라고 소감을 전했다.





AD

이세용 본부장은 "이 프로그램을 통해 울진의 아이들이 과학이라는 미지의 세계에 대해 조금 더 이해하고 공감할 수 있다는 것이 흐뭇하다. 앞으로도 수많은 분야 중 아이들이 관심을 가질만한 주제를 고민하고 더 재미있는 학습이 이루어질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>