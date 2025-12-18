"대학로 살리자"… 부산 남구 대학로서 첫 '윈터유니브스트리트페스타' 팡파르

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립부경대~경성대, 대학·상인·지자체 뭉쳐

부산 대표 대학로인 남구 대학로 상권을 살리기 위해 대학과 지자체, 상인들이 뭉쳤다.

국립부경대학교는 라이즈(RISE)사업단과 유엔남구대학로자율상권조합, 남구청이 12월 19일과 20일 '제1회 윈터유니브스트리트페스타'를 개최한다고 18일 알렸다.

대학로 상권 활성화 축제로 마련된 이번 행사는 이 기간에 오후 2시부터 9시까지 국립부경대와 경성대 사이 용소로8번길 일원에서 진행된다.

축제 기간에 이 일대가 동화 속 겨울 마을 콘셉트의 '크리스마스 빌리지'로 조성돼 포토존, K-문화체험존, 플리마켓 등이 운영될 예정이다.

19일에는 거리영화관, 뮤지컬, 국립부경대·경성대 동아리 공연 등이 열릴 예정이다. 개막식은 이날 오후 6시 30분 진행된다.

이날 개막식에 앞서 오후 4시부터는 유엔남구대학로자율상권조합 사무국 용소랑에서 롯데자이언츠 야구선수 팬사인회가 진행된다. 참가자는 이 일대 상점에서 구매한 영수증을 인증한 사전 신청자 중 추첨으로 선정됐다.





AD

20일에도 거리영화관, 뮤지컬, 동아리 공연 등이 진행된다. 대학생활 토크쇼와 초대가수 공연이 추가로 진행될 예정이다. 행사 폐막은 오후 8시 예정이다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>