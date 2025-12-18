구리시의회, 별내선 감량 운행 철회 촉구 결의안 만장일치 채택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"비용 분담하는데 불편은 편중?" 구리시의회, 별내선 감축 계획 규탄

신동화 의장 "별내선 감량 철회 다행…무책임한 행정 재발 방지해야"

경기 구리시의회(의장 신동화)는 18일 제355회 임시회 제1차 본회의에서 김성태 부의장이 대표발의한 '별내선(8호선) 구리-남양주 구간 감량 운행계획 철회 촉구 결의안'을 만장일치로 채택했다.

구리시의회(의장 신동화)는 18일 제355회 임시회 제1차 본회의에서 김성태 부의장이 대표발의한 '별내선(8호선) 구리-남양주 구간 감량 운행계획 철회 촉구 결의안'을 만장일치로 채택했다. 구리시의회 제공

김성태 부의장은 제안설명을 통해 하루 평균 4만5000명의 구리시민이 이용하고 구리시가 매년 260억원의 운영비를 분담하는 별내선(8호선)에 대해 신규 차량이 아닌 별내선 연장 이전에 기존 운행하던 차량의 결함을 이후로 8호선 열차 일부를 암사역에서 회차시키고 구리-남양주 구간의 출퇴근 시간대 운행 횟수를 감축하는 운행계획은 특정 지역 시민에게만 피해를 전가하는 것으로 비용은 분담하고 불편은 편중시키는 명백한 '구조적 불공정'이라고 꼬집었다.

이에 구리시의회는 구리·남양주와의 합의 및 공론화 절차 없이 추진한 일방적 행정을 규탄하며 ▲별내선 구리·남양주 구간에 대한 열차 감량 운행계획 즉각 철회 ▲출퇴근 시간대 배차 간격 현행 유지 및 시민 불편 최소화를 위한 실질적인 대안 마련 ▲향후 광역철도 운행과 관련한 중대한 변경 사항에 대해 비용 분담 지방자치단체와의 사전 합의 및 공론화 절차 이행 ▲국토교통부에 대해 교통 편익과 광역교통의 공공성을 최우선으로 고려하여 철도안전관리체계 심의의 즉각 중단 및 엄정한 지도·감독 요구를 내용으로 한 결의안을 만장일치로 채택했다.





한편, 본회의 중 서울시의 해당 운영계획안 철회 소식이 전해지자 신동화 의장은 "구리·남양주 구간에 대한 운행 축소 계획이 철회되었다는 소식은 기쁜 일이지만, 앞으로 이러한 무책임한 행정이 되풀이되지 않도록 재발 방지를 위해서라도 이번 결의안은 서울시, 서울교통공사, 국토교통부에 전달하여 구리시의회의 단결된 의지를 전하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

