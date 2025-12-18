빅오일 첫 여성 CEO 탄생…BP, 메그 오닐 영입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 석유 공룡 BP가 메그 오닐을 신임 최고경영자(CEO)로 영입했다. 글로벌 석유 메이저 가운데 첫 여성 CEO가 탄생했다.

BP는 17일(현지시간) 보도자료를 내고 "이사회가 오닐을 차기 CEO로 임명했다"고 밝혔다.

BP 차기 CEO에 임명된 메그 오닐. 로이터연합뉴스

임기는 내년 4월부터 시작된다. 머리 오친클로스 현 CEO는 18일 자로 CEO에서 물러나며, 신임 CEO 취임까지 캐럴 하울 부사장이 임시 CEO를 맡는다.

앨버트 매니폴드 BP 이사회 의장은 "이번 전환이 BP를 더 단순하고, 효율적이며, 수익성 높은 기업으로 만들겠다는 전략적 비전을 가속할 기회를 제공한다"며 "몇 년간 진전이 있었지만, 주주가치 극대화에 필요한 근본적인 변화를 이루려면 한층 더 강화된 엄격함과 철저함이 요구된다"고 설명했다.

오닐은 2021년부터 호주 석유·가스 기업 우드사이드 에너지의 CEO를 맡고 있다. 우드사이드 CEO로 재임하며 수십억 달러 규모의 BHP 그룹의 석유 사업 부문을 인수했고, LNG 사업을 호주 밖으로 확대하는 등 석유·천연가스 사업 포트폴리오 확대에 집중했다. 우드사이드 CEO로 영입되기 전에는 글로벌 석유 메이저 엑손모빌에서 23년간 근무했다.

이번 경영진 개편은 BP가 경영 위기, 전쟁, 재생에너지 사업 부진 등이 겹치며 경쟁사들 대비 뒤처지는 상황에서 나왔다고 블룸버그는 전했다.

시장에서는 오닐 CEO의 실무 경력을 높게 평가하며 BP가 석유·가스·LNG에 집중할 것으로 내다본다. 닐 베버리지 번스타인 리서치 총괄은 "오닐은 엔지니어링과 운영 부문에서 매우 실무적인 경력을 쌓아온 인물로, 이는 BP가 기본으로 돌아가는 접근을 취할 것임을 시사한다"며 "그가 합류함으로써 BP의 방향성은 분명히 석유, 가스, LNG에 집중될 것"이라고 봤다.

라이언 토드 파이퍼 샌들러 애널리스트 등 전문가들은 신임 CEO 선임이 BP 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다.





행동주의 투자자 엘리엇은 BP의 부진 속에서 지분 5% 이상을 확보하고 회사의 핵심 사업인 석유·가스 사업으로 복귀를 요구해왔다. 엘리엇은 비용 절감, 자산 매각, 재생에너지 사업 철수 등을 요구하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

