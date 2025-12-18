희망브리지, '임팩트 나잇 2025' 개최…LH·하이브·손보협회 등 수상

'올해의 파트너십' LH한국토지주택공사·하이브
'임팩트창출상' 손해보험협회·KB손해보험·엘줄라이엔터테인먼트
'특별공로상' 소방청 조인담 계장·해피빈·카카오 같이가치
희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 18일 서울 용산구에서 열리는 '임팩트 나잇 2025'에서 한 해 동안 재난 피해 이웃을 위해 의미 있는 기여를 한 기업과 개인에게 '올해의 파트너십', '임팩트창출상', '특별공로상'을 수여한다고 밝혔다.
'올해의 파트너십' 수상자로는 LH한국토지주택공사와 하이브가 선정됐다. LH는 재난위기가정 지원과 이재민 구호 등 다양한 재난복지사업을 통해 안정적인 협력 기반을 구축한 공로를 인정받았다. 하이브는 최근 홍콩 고층아파트 화재 기부를 비롯하여 소속 아티스트들의 지속적인 기부 참여로 재난 시 사회적 연대를 확산한 점이 높이 평가됐다.
'임팩트창출상'은 손해보험협회, KB손해보험, 엘줄라이엔터테인먼트가 수상한다. 손해보험협회는 차수막 설치 사업 등 민관협력 기반의 재난 대응 사회공헌사업을 지속해 왔으며, KB손해보험은 심신안정실 조성 사업을 통해 재난 현장의 회복을 지원해 왔다. 엘줄라이엔터테인먼트는 진선규, 황찬성 등 소속 배우들이 참여한 '희망의 숲' 캠페인을 통해 대중의 기부 참여를 이끌어 낸 점이 평가됐다.
'특별공로상'은 소방청 조인담 계장, 재단법인 해피빈, 카카오 같이가치가 선정됐다. 조인담 계장은 소방청과 희망브리지 간 협업 과정에서 현장 수요를 반영한 지원 사업을 함께 기획했으며, 온라인 모금 플랫폼인 해피빈과 카카오같이가치는 올 한 해 재난 발생 시 신속한 모금 운영으로 국민 참여를 확대하는 데 기여했다.
이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
