김동연, 비상 재정모드 논란에 "경기도 재정 문제없다"

김동연 경기도지사가 서울·경기 '비상재정 모드' 보도에 대해 경기도는 재정 문제없다고 밝혔다.

김동연 지사는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "경기도는 서울시와 다르다"며 "경기도는 지난해에 이어 올해 2년 연속 '대한민국 지방재정대상'을 수상할 만큼 '재정실력' 제대로 갖춘 지방정부"라고 말했다.

이어 "경기도 '재정확보 TF'는 때 되면 운영해 온 일상적 회의체"라며 "그럼에도 재정에 대한 걱정과 오해를 불러일으킨 것은 윤석열 정부의 '막장 경제 운영' 때문이라는 점을 분명히 밝힌다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 18일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

또 "재정위기 주범은 'GDP 킬러'라 불린 윤석열 정부"라며 "집권 3년 동안 '건전 재정'이라는 미명 하에 '부자감세'를 단행했고, 세수 결손은 약 100조원에 달하며 설상가상 불법 비상계엄으로 GDP 1% 이상의 국가적 손실을 초래했다"고 주장했다.

나아가 "경기도는 국민주권 정부의 '확장재정'에 전적으로 동의한다"며 "경기 침체기에는 정부지출이 민간 소비를 견인해야 하고, 중앙정부의 민생회복 소비쿠폰은 골든타임에 꼭 써야 할 응급약이었으며 소비쿠폰으로 GDP 성장률이 0.1%p 올라가기도 했습다"고 전했다.





김 지사는 "경기도는 지난 정부 3년 동안 홀로 '확장재정'을 펴왔다"며 "이제 '국정 제1동반자'로서 새 정부와 맞손 잡고 회복과 성장, 도약의 길을 힘차게 열어가겠다"고 약속했다.





