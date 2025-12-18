더불어민주당 경주시위, "내란 혐의자 명예시민 수여는 민주주의 모독" 강력 규탄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"경주시·의회, 김성훈·정진석 등 대상자 즉각 제외하라" 촉구

"APEC 공로와 내란 혐의는 별개라는 궤변 중단해야"

더불어민주당 경주시지역위원회(위원장 한영태, 이하 위원회)가 경주시와 경주시의회의 '12·3 내란' 관련 혐의자 명예시민증 수여 추진을 두고 "정신 나간 작태"라며 강력히 비판하고 나섰다.

위원회는 18일 성명서를 통해 "경주시가 2025년 APEC 정상회의 성공을 명분으로 시의회에 제출한 명예시민 후보 명단에 헌정질서를 뒤흔든 중대 범죄 혐의자들이 포함됐다"며 수여 계획의 즉각 중단을 요구했다.

더불어민주당 경주시지역위원회 제공

위원회에 따르면 이번 명예시민 대상에는 ▲내란수괴 체포영장 집행 방해 혐의(특수공무집행방해)로 재판에 넘겨진 김성훈 전 대통령경호처 차장 ▲증거인멸 의혹을 받는 정진석 전 대통령실 비서실장 ▲비상계엄 표결 방해 의혹의 추경호 전 국민의힘 원내대표 ▲채 해병 사건 외압 및 범인도피 공모 혐의로 기소된 장호진 전 외교안보특별보좌관 등이 포함된 것으로 알려졌다.

위원회는 "명예시민증은 단순한 기념품이 아닌 경주시의 역사와 시민의 자긍심을 상징하는 최고 수준의 공적 예우"라며 "내란과 헌정 유린 혐의를 받는 인물들에게 명예를 헌납하는 것은 행정의 일탈이자 민주주의에 대한 모독"이라고 일갈했다.

특히 "APEC 개최지 선정 공로와 혐의는 별개"라는 경주시의 해명에 대해 위원회는 "국헌을 유린한 혐의자에게도 명예를 줄 수 있다는 것이 경주시의 기준인가"라고 반문하며, "경주시가 행정 편의와 정치적 눈치를 위해 시민의 명예와 민주주의 가치를 거래하고 있다"고 맹비난했다.

이어 화살을 시의회로 돌려 "본회의에서 이 명단을 통과시킨다면 경주시의회는 내란 혐의자들에게 면죄부를 주는 공범이 되는 것"이라며, 다수 의석을 가진 국민의힘 시의원들을 향해 "이번 사안은 정쟁이 아닌 상식의 문제"라고 엄중히 경고했다.

더불어민주당 경주시지역위원회 제공

위원회는 끝으로 세 가지 요구사항을 발표했다.

구체적으로는 ▲12·3 내란 관련 혐의자 전원의 대상 제외 ▲경주시의회의 해당 안건 철회 및 전면 재검토 ▲수여 기준 공개와 시민에 대한 사과를 촉구했다.





한영태 위원장은 "내란을 옹호하고 헌정을 유린한 자에게 명예를 주는 경주시는 미래로 나아갈 수 없다"며 "경주시가 상식의 길로 돌아올 때까지 시민들과 함께 끝까지 투쟁할 것"이라고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

