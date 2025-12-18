원주시, 한국반도체교육원 건립 ‘순항’…내년 말 준공 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘전국 최초’ 공공 주도 한국반도체교육원

원주 학성동서 골조공사 돌입

‘교육+의료반도체’ 실증 모델로 추진

강원도 원주시 학성동 일원에서 진행 중인 한국반도체교육원 건립공사가 차질 없이 추진되고 있다.

한국반도체교육원 건립공사 현장. 원주시 제공

공사에는 국·도비 317억원을 포함한 총 459억원의 사업비가 투입된다. 강원특별자치도와 원주시가 발주해 강원개발공사가 시공하고 있다.

지난 4월 착공해 기초공사를 거쳤으며, 현재 1층 벽체 골조공사가 진행 중이다. 12월 중순 현재 공정률은 10% 수준이지만 전체 과정 중 가장 시간이 오래 걸리는 기초공사가 끝났기에 내년 말 준공 일정에는 차질이 없을 것으로 보인다.

한국반도체교육원은 대지면적 2860㎡, 연면적 2768㎡ 규모로 지어진다. 반도체 제조를 위한 클라스100 수준의 클린룸을 갖추며, 전공정 및 후공정, 측정 분석 등에 필요한 200억원 상당의 국가 지원 장비가 들어설 예정이다.

공사는 진행 중이지만 반도체 교육은 이미 시작됐다. 강원특별자치도와 원주시는 우산동 상지대학교에 한국반도체육원 임시교육장을 만들고, 강원테크노파크에 운영을 위탁했다. 지난해 7월부터 반도체 측정 분석과 설계, XR(확장현실) 등의 교육과정이 운영되고 있다.

전국 최초의 공공 주도 반도체 교육기관인 만큼, 모든 교육은 무료로 진행된다. 고등학생부터 대학생, 취업 준비생, 재직자 등 다양한 반도체 교육 수요에 대응하고 있다. 교육원 건립이 완료돼 운영을 시작하더라도 공공 교육이라는 특성상 교육비가 상당히 저렴하게 책정될 것으로 예상된다.

여기에 더해 강원특별자치도와 원주시는 건강보험공단과 건강보험심사평가원의 의료 데이터를 기반으로 지역 특화 산업인 의료기기산업과 AI·반도체를 융합한다는 비전을 내세우고 있다. 특히 내년부터 예정된 국책사업인 '의료 반도체 실증플랫폼'을 유치해 의료 반도체 허브를 구축한다는 계획이다.

한국반도체교육원 조감도. 원주시 제공

이 경우 한국반도체교육원은 단순한 반도체 교육기관을 넘어 지역 중소기업에 실질적인 도움을 줄 수 있는 기관이 될 전망이다. 의료 반도체 시제품 개발과 제작은 물론, 패키징까지 할 수 있어 지역 의료기기 업체의 디지털 전환과 의료 반도체의 경쟁력을 높일 것으로 기대된다.





한편 원주시 반도체 테스트베드 구축도 예정대로 추진되고 있다. 국·도비 226억원과 민간 자본 48억원을 포함해 총 350억원이 투입되는 '미래차 전장(전자장치)부품 시스템반도체 신뢰성 검증센터'가 지난 10월 부론산단에 착공해 2027년 준공 예정이다. 또한 국·도비 275억원을 포함해 총 427억원이 투입되는 '반도체 소모품 실증센터'도 지난 11월 부론산단에 착공해 2028년 준공 예정이다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

