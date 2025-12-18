한림대 공식 홈페이지, 웹어워드코리아 대학 분야 최우수상 수상

비주얼·콘텐츠 등 전 부문 호평

‘AI 에이전트’ 도입으로 디지털 혁신 가속화

한림대학교(총장 최양희) 공식 홈페이지가 '웹어워드코리아 2025'에서 대학 분야 최우수상을 수상했다.

한림대학교 반응형 홈페이지 목업. 한림대학교 제공

AD

웹어워드코리아는 현재 운영 중인 PC·모바일 웹사이트를 대상으로 국내 웹 전문가 약 4000명으로 구성된 평가위원단이 심사해 혁신적이고 우수한 웹사이트를 선정·시상하는 국내 대표 웹사이트 평가 시상식이다. 비주얼 디자인, UI 디자인, 기술, 콘텐츠, 서비스, 마케팅 등 6개 부문 18개 평가지표를 기준으로 평가가 이뤄진다.

한림대학교는 이번 홈페이지 개편을 통해 글로컬대학 및 AI 기술 선도 대학으로서의 위상을 강화하고자 비주얼과 콘텐츠를 중심으로 대학 브랜드 메시지를 보다 구체화했다. 또한 사용자 편의성 향상을 위해 메뉴 체계와 UI를 개선하고 정보 구조를 전면 재정비했다. 이와 함께 최신 웹 환경에 대응한 반응형 웹을 구축하고 웹 표준·웹 접근성을 준수해 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 대표 홈페이지 구현을 목표로 했다.

한림대학교는 이번 수상의 배경으로 ▲대학 브랜드 메시지의 일관된 표현 ▲사용자 친화적 UX/UI 개선을 통한 사용성 강화 ▲통합된 웹 스타일 가이드 기반의 콘텐츠 운영 ▲반응형 웹 설계로 동일한 사용 경험 제공 ▲웹 표준·웹 접근성 준수 기반의 품질 확보 ▲통합 CMS 기반의 지속 운영 체계 등을 꼽았다. 이러한 개선 요소들이 평가 항목 전반에서 높은 점수를 받으며 대학 분야 최우수상 수상으로 이어졌다.

이동건 한림대 커뮤니케이션팀장은 "이번 수상은 변화하는 디지털 트렌드에 발맞춰 사용자들에게 최적의 웹 경험을 제공하기 위한 노력의 결과"라며 "이번 개편을 발판 삼아 향후 대학 내 축적된 데이터와 연동된 'AI 에이전트' 기술을 홈페이지에 적극 도입할 계획"이라고 전했다.





AD

이어 "단순한 정보 전달을 넘어, 사용자가 원하는 정보를 능동적으로 제공하는 'AI 기반 맞춤형 서비스'를 구현해 디지털 혁신을 선도하는 대학으로 자리매김하겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>