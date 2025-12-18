포천시, ‘포천 3대 축제’ 캠페인 웹어워드 코리아 2025 최우수상 수상

경기 포천시는 18일 '포천시 포천3대 축제' 온라인 캠페인이 '웹어워드 코리아 2025' 공공프로모션 분야에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

‘포천3대 축제’ 캠페인, 웹어워드 코리아 2025 공공프로모션 분야 최우수상 수상. 포천시 제공

'웹어워드 코리아'는 한국인터넷전문가협회가 주관하는 국내 대표 웹 평가 시상식이다. 콘텐츠 완성도와 디자인, 사용자 환경(UI), 사용자 경험(UX) 등 다양한 항목을 기준으로 우수 웹사이트와 온라인 캠페인을 선정한다.

이번에 최우수상을 수상한 '포천시 포천3대 축제' 캠페인은 한탄강 세계드론제전, 한탄강 가든페스타, 산정호수 100주년 억새꽃축제 등 포천을 대표하는 3대 축제를 소개했다.

시는 퍼즐 맞추기, 축제 방문 인증, 지역축제 선호도 조사, 캐릭터 퀴즈 등 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 시민들의 자발적인 참여를 유도했으며, 축제 정보를 다각적으로 제공해 시민과의 소통을 한층 강화했다. 그 결과 총 방문자 수 56만 명, 참여자 수 15만 명을 기록하며 높은 관심과 참여를 이끌어냈다.

심사위원단은 "각 축제의 주제에 맞춘 디자인과 콘텐츠 구성이 돋보였고, 캠페인의 마지막 단계에서 포천의 축제를 자연스럽게 소개하며 시민 참여를 확장한 점이 인상적이었다"며 "포천의 다양한 축제를 효과적으로 알리고자 한 기획 의도가 잘 드러난 캠페인"이라고 평가했다.





포천시 관계자는 "'포천시 포천3대 축제' 캠페인이 시민들의 큰 호응은 물론, 전문가 평가단으로부터도 우수성을 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 시민이 직접 참여하고 공감할 수 있는 콘텐츠를 통해 포천의 다양한 축제를 널리 알릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

