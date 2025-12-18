다날, 국내 결제 기업 최초 서클 공식 파트너사 'CAP'로 합류

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

다날이 스테이블코인 발행사 서클(Circle)의 '서클 얼라이언스 프로그램(Circle Alliance Program, 이하 CAP)'에 합류하고, USDC 기반 차세대 결제 인프라 구축에 나선다고 18일 밝혔다.

올해 양사는 비공식 회동을 갖고 국내 시장 스테이블코인 서비스 협력에 대해 긴밀히 논의한 바 있다. 서클이 발행한 스테이블코인 민팅 서비스인 서클민트(Circle Mint) 운영, USCD 블록체인 네트워크 아크(Arc) 활용 등이 대표적이며 샌드박스 환경에서 USDC 발행, 소각, 송금 테스트를 완료한 상태다.

이어 다날은 최근 국내 결제사 최초 CAP로 인정받아 최종 협의를 마쳤으며, 서클 공식 홈페이지에 파트너사로 등재됐다. 국내 스테이블코인 제도화가 활발히 논의 중인 상황에서 양사는 기존 결제 시장이 안고 있는 높은 수수료 구조, 복잡한 중개망, 정산 지연 등 구조적 제약을 넘어 보다 효율적이고 글로벌 호환성을 갖춘 결제 표준을 마련하기 위한 전략적 협업을 추진해나갈 계획이다.

다날은 CAP를 통해 법제화 환경에서 안정적인 운용이 가능하도록 국내 USDC 결제 인프라 구축을 우선적으로 검토하기로 했다. 특히 거래 비용 및 환전 부담을 줄여주는 중계 기관 축소 모델, 지역·국가 간 결제망을 단일화하는 글로벌 결제 구조 등 기존 시스템으로는 쉽지 않았던 영역을 집중적으로 분석할 계획이다. 첫 서비스 접목은 다날의 외국인 선불카드 '콘다(K.ONDA)'가 예정돼 있다.

또한 양사는 실시간 결제·정산 구조 개발에 대해 검증할 예정이다. 온체인 결제의 가장 큰 장점 중 하나인 '즉시 정산'을 실제 가맹점 운영 환경에 적용하기 위해 다날의 국내 결제 인프라와 서클의 글로벌 결제 네트워크를 결합한 실시간 정산 모델을 공동 설계한다. 해당 모델이 적용되면, 결제 요청과 정산 간 딜레이를 최소화하고, 가맹점 현금 흐름 안정성이 높아질 것으로 기대된다.

스테이블코인 핵심 국가 외 신흥시장으로의 진출 전략도 함께 모색한다. 표준 스테이블코인인 USDC와 다날의 글로벌 결제 네트워크를 결합해 국가 간 결제 장벽을 뛰어넘겠다는 방침이며 현지 가맹점의 접근성을 높이고 다양한 결제 수단을 제공하는 방안이 논의될 예정이다.





AD

다날 관계자는 "국내외 시장 및 규제 환경을 명확히 이해하고, 관련 서비스 경험까지 갖춘 다날과 세계적인 스테이블코인 발행사 서클과의 협력은 대한민국 중심의 스테이블코인 결제 표준이 탄생하는 출발점이 될 것"이라며 "고효율·실시간·글로벌 결제 인프라 구축을 면밀히 검증해 변화의 중심에 선 차세대 디지털 결제 시장에서 기술 주도권을 확보하겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>