이장우 대전시장 "뿌리산업의 고부가가치 첨단산업 전환 적극 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2025년 뿌리기업인의 밤' 첫 행사...지역 뿌리산업 기업 간 결속 강화



사진=대전테크노파크 제공

AD

지역 뿌리산업 기업 간 결속을 강화하기 위해 대전테크노파크가 17일 유성컨벤션웨딩홀에서 지역 뿌리산업 종사자 간 교류의 장인 '2025년 뿌리 기업인의 밤' 첫 행사를 개최했다.

이번 행사는 (사)첨단뿌리산업협회가 주관하고 대전 TP가 주최했으며, 지역 뿌리산업 기업과 유관기관 관계자 등 120여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

'뿌리 기업인의 밤'은 지역 제조업 기반 약화에 대한 공감대를 바탕으로, 뿌리산업의 역할과 가치를 재조명하고 기업 간 연대와 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.

특히 이번 행사는 대전 지역 최초의 뿌리산업 기업 간 공식 교류 행사로, 산업 현장의 목소리를 공유하고 향후 혁신 방향을 모색하는 의미 있는 출발점으로 평가받았다.

이날 행사에서는 지역 뿌리산업 발전과 제조 경쟁력 강화에 기여한 기업과 종사자 총 13명이 수상의 영예를 안았다.

대전광역시장 표창에는 ㈜인스텍 김현길 대표, 케이에이티(주) 유성택 대표, 두연산업 이진관 대표, 한국타이어테크놀로지(주) 조재영 책임연구원, 대전테크노파크 심예원 책임이 각각 수상했다.

이어 대전테크노파크원장 표창에는 패러다임 정용진 실장, 국립 한밭대학교 윤석철 교수, 리스펙트 백준호 대표가 수상했다.

이밖에 (사)첨단뿌리산업협회장 표창에는 충남대학교 성을현 교수, 국립 한밭대학교 김재성 교수, 대전테크노파크 서해남 팀장, ㈜대창열처리 김승준 대표, 케이에이티(주) 한준호 이사가 수상했다.

이어진 기업 간 자유로운 교류에서는 산·학·연·관 협력 기반을 다지는 시간이 이어졌다. 참석자들은 뿌리산업의 역할과 가치에 공감하며 향후 협력과 연대의 필요성에 뜻을 모았다.

대전 TP는 이번 첫 행사를 계기로 '뿌리 기업인의 밤'을 매년 정례적으로 개최해 지역 뿌리산업 기업 간 결속을 강화하고, 제조업 혁신과 경쟁력 제고를 도모할 계획이다.

김우연 대전 TP 원장은 "이번 행사는 지역 제조업의 기반을 이끌어온 뿌리산업 기업인들의 노고를 조명하고, 산업 현장의 의견을 공유하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 뿌리산업이 첨단산업과 연계해 성장할 수 있도록 현장 중심의 지원과 협력 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.





AD

이장우 대전시장은 "글로벌 공급망 불안 등 어려운 여건 속에서도 지역 제조업의 근간을 지켜온 뿌리 기업 대표와 임직원, 산·학·연 관계자 여러분께 감사드린다"며 "앞으로 뿌리산업 역시 디지털·AI 기반 제조 혁신이 중요한 과제가 되는 만큼, 대전시는 뿌리산업의 고부가가치 첨단산업 전환을 적극적으로 지원하고 기업의 기술 경쟁력을 강화해 일류경제 도시 대전의 산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>