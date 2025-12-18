백경현 구리시장 “AI 시대, 시민 역량 강화로 도시 경쟁력 높일 것”

구리시, ‘AI 융합 메이커 교육’ 구료식 성료

구리 시민 역량강화 사업…융합적인 인재 양성

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 17일 인창도서관 '꿈꾸는 공작소'에서 'AI 융합 메이커 교육' 수료식을 개최했다.

백경현 구리시장이 지난 17일 인창도서관 '꿈꾸는 공작소'에서 'AI 융합 메이커 교육' 수료식에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

'AI 융합 메이커 교육'은 2025년 구리 시민 역량 강화 사업의 일환으로 추진된 과정으로, 12월 9일부터 12월 17일까지 총 7회에 걸쳐 운영됐다. 4차 산업혁명 시대에 필요한 창의적이고 융합적인 인재 양성을 목표로 한 이번 교육에는 총 19명의 수료생이 참여해 전 과정을 성공적으로 마무리했다.

주요 교육 내용으로는 ▲AI와 AX 시대의 변화 이해 ▲AI 융합 기술 체험 및 '나의 AI로 나를 소개하기' ▲AI 로보틱스 이족보행 로봇 제작 ▲Jetson Nano, AI CCTV 제작 ▲바이브 코딩으로 구현하는 나만의 AIoT 제작 ▲AI 음악을 활용한 NFC 감성 상품 제작 등 실습 중심의 다양한 프로그램이 진행됐다.

백경현 구리시장은 "인공지능(AI) 융합 메이커 교육과정을 통해서 평생학습과와 인창도서관 꿈꾸는 공작소가 서로 협력하여 메이커 스페이스 자원을 공유하고 평생학습 플랫폼을 구축했다"며 "앞으로도 구리 시민이 인공지능 시대의 흐름을 이해하고 실습 중심의 융합형 학습을 통해 개인과 도시의 경쟁력이 향상되도록 노력하겠다 "고 말했다.





한편, 구리시는 2025년에 'AI 융합 메이커 교육'뿐만 아니라 '편안함 죽음(웰다잉) 강사 양성', '디지털 문해 평생교육 강사 양성', '평생교육 강사 역량 강화 교육' 등을 통해 평생교육의 질을 높여 시민 모두가 평생학습을 즐기고 시민의 역량이 강화되도록 노력하고 있다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

