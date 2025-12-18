국립부경대 노영민 교수팀, 국토교통 R&D 우수성과 20선 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 실시간 고해상도 관측기술 상용화 성과

국립부경대학교 노영민 교수(환경공학전공) 연구팀의 연구개발 성과가 국토교통과학기술진흥원이 주관한 '2025년 국토교통 R&D 우수성과 20선'에 선정됐다.

'국토교통 R&D 우수성과 20선'은 국토교통연구개발 사업 가운데 전년도 우수한 연구 성과를 창출한 과제를 선정하는 제도로, 시상식은 지난 12일 서울 양재 엘타워에서 열린 '2025 국토교통 이노베이션데이'에서 진행됐다.

노 교수 연구팀은 '국내 최초 스캐닝 라이다 기반 미세먼지 실시간 고해상도 관측 기술 상용화' 성과로 이번 선정의 영예를 안았다. 이 연구는 국토교통부 국가전략프로젝트인 '지역수요기반 스마트시티 비즈니스 모델 개발' 사업의 하나로 2019년부터 수행, 지난해 도출한 연구 성과의 우수성을 공식적으로 인정받았다.

연구팀은 기존 미세먼지 관리의 한계로 지적돼 온 점(點) 단위 측정 방식을 보완하기 위해 수평 스캐닝 라이다 시스템을 개발했다. 이 시스템은 반경 5㎞ 범위에서 PM10과 PM2.5 질량농도를 30m 간격으로 실시간 관측할 수 있으며, 레이저 산란광 분석을 통해 대기 중 부유 입자 분포를 정밀하게 산출할 수 있다.

광학 농도를 질량 농도로 변환하는 독자적 알고리즘을 확보해 정책 활용이 가능한 정량 데이터를 제공하고, 관측·분석·운영 전 과정을 자동화해 비전문가도 쉽게 활용할 수 있도록 한 점이 강점으로 꼽힌다.

이 기술은 해외 기술 대비 차별화된 경쟁력을 확보했다는 평가를 받고, 기술이전을 통해 정밀 대기질 관리에 필요한 실효적 관측 수단으로 상용화에도 성공했다.





노영민 교수는 "이번 연구 성과를 통해 정밀 대기질 관리에 필요한 관측 기술의 상용화가 가능해졌다"며 "향후 지역 맞춤형 대기질 분석과 정책 대응의 실효성을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

국립부경대 노영민 교수(오른쪽)가 국토교통 R&D 우수성과 20선 선정돼 수상하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

