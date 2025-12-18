진안군, 내년 주요업무계획 보고회서 '군정 방향' 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국도 26호선 도로 개량·양수발전소 유치 등 추진

전북 진안군이 18일 군청 강당에서 '2026년 주요업무계획 보고회'를 열고, 중장기 군정 운영 방향과 핵심 추진 과제를 점검했다.

이번 보고회에는 각 국·소·실·과소장과 팀장 등 150여 명이 참석한 가운데, 민선 8기 주요 성과를 공유하고 2026년 민선 9기 출범을 대비한 부서별 주요 업무계획을 논의하고자 마련됐다.

진안군이 18일 군청 강당에서 '2026년 주요업무계획 보고회'를 열었다. 진안군 제공

진안군은 2025년 농어촌 삶의 질 지수 전국 3위 달성, 국가예산 5,025억 원 확보, 57건의 공모사업 선정 등 행정 역량을 대외적으로 인정받는 성과를 달성했다.

특히 농촌유학 거주시설과 행복주택 조성으로 주거 여건을 개선하고, 다양한 관광 축제 및 대규모 체육대회 개최로 생활인구를 증대시켰으며, 그 결과 인구가 올해 처음으로 이달 12일 기준 80명이 증가하는 긍정적 변화를 이뤘다.

또 스마트팜 단지 조성으로 농업 구조를 혁신하고, 로컬푸드 매장 누적 매출 500억 원을 달성하며 농가 소득 증대에 기여했다. 더불어 전국 기초단체장 공약이행 평가 A등급 달성 등 총 45건의 수상으로 군의 행정력을 입증했다.

내년 주요 업무로는 ▲군정 비전 실현을 위한 중점 정책 ▲지역 경쟁력 강화를 위한 신규 사업 ▲주민 체감형 행정 서비스 확대 방안 ▲국·도비 확보 전략에 중점을 둔 과제 위주로 추진할 계획이다.

특히 '진안 방문의 해'가 시작되고, 도민체전이 개최되는 해로 대내외에 진안을 알리는 중요한 전환점이 될 전망이다. 또 댐 관리 시범모델을 마련하고, 새로운 성장동력을 창출할 계획이다.

더불어 국도 26호선 도로 개량, 양수발전소 유치, 학천지구 복합플랫폼 구축, 월랑지구 도시개발사업, 지덕권 산림약용작물 산업화 사업 등 대형 현안사업 추진에 박차를 가해 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어갈 방침이다.

보고회에서는 변화하는 행정 환경과 지역 여건을 반영한 실효성 있는 정책 추진과 부서 간 협업 강화의 중요성이 특히 강조됐다.

군은 이번 보고회를 통해 제시된 의견과 보완 사항을 향후 업무계획에 적극 반영해 군민이 체감할 수 있는 성과 중심의 군정 운영에 최선을 다할 계획이다.





전춘성 군수는 "내년은 군의 미래를 준비하는 중요한 시기이다"며 "이번 보고회를 계기로 모든 공직자가 책임감을 가지고 군민 행복과 지역 발전을 위한 정책 추진에 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.





