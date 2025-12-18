서초 핵심 입지에 들어선 ‘지젤라이프그라피 서초’, 실주거 대안으로 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대출 규제·실거주 의무 등 아파트 고강도 규제에 실수요자들 오피스텔로 몰려

'지젤라이프그라피 서초' 교통·문화·교육·생활 인프라 갖춘 경쟁력 확보로 눈길

10·15 부동산 대책 발표 이후 서울 주택시장에서 아파트와 오피스텔 간 거래 흐름의 온도차가 뚜렷해지고 있다. 고강도 규제가 아파트에 집중되면서 상대적으로 정책 영향권에서 벗어난 오피스텔로 수요가 이동하는 모습이다.

직방에 따르면, 서울 오피스텔 매매 거래는 대책 이전 46일간 1001건에서 대책 이후 1322건으로 약 32% 증가했다. 반면 같은 기간 서울 아파트 거래량은 1만4038건에서 5367건으로 약 62% 급감했다. 대출 규제 강화와 토지거래허가구역 확대, 규제지역 지정이 동시에 적용되면서 아파트 시장이 직접적인 타격을 받은 것으로 분석된다.

지역별로 보면 오피스텔 거래 증가세는 동작구(+233%), 서대문구(+120%), 노원·성북구(+100%) 등에서 두드러졌으며, 실제 거래 규모는 강남구(128건), 영등포구(122건), 마포구(119건), 송파구(117건) 등 주요 업무지구와 도심권을 중심으로 형성됐다. 직주근접 수요와 임대 수요가 동시에 뒷받침되는 지역에서 거래가 이어지고 있는 셈이다.

전용면적별로는 중·소형 중심의 거래 흐름이 유지됐다. 40㎡ 미만과 40~60㎡ 미만 구간의 거래 비중이 높았으며, 85㎡ 초과 대형 면적은 뚜렷한 증가 없이 기존 수준을 이어갔다. 실거주와 임대 수익을 동시에 고려하는 수요 특성상 중·소형 오피스텔 선호가 크게 변하지 않았다는 분석이다.

부동산 업계 관계자는 "오피스텔 거래 증가는 단기적인 반응과 함께 시장 구조 변화의 가능성을 동시에 보여주는 신호"라며 "향후 규제 기조와 수요 흐름을 함께 지켜볼 필요가 있다"고 설명했다.

이러한 시장 흐름 속에서 서초동 핵심 입지에 자리한 '지젤라이프그라피 서초'가 수요자들의 관심을 받고 있다. 전용 56~69㎡ 중심의 구성으로 최근 거래가 집중되고 있는 중·소형 오피스텔 수요 흐름과 맞닿아 있으며, 실거주를 고려한 평면 설계가 강점으로 꼽힌다.

'지젤라이프그라피 서초'는 지하 6층~지상 22층, 총 399실 규모로 구성된다. 전용 56~69㎡ 중심의 방2+욕실2 구조에 드레스룸·수납 특화 설계는 1~3인 실수요층의 생활 패턴에 맞춘 효율적 평면으로 구성되었다. 일부 세대에는 발코니가 무상 제공되어 실사용 면적을 넓혔으며, 전 세대 고급 마감재와 무상 인테리어가 적용돼 완성도 높은 주거 환경을 제공한다.

공용 공간 구성도 눈길을 끈다. 실내 수영장과 피트니스, 골프연습장, 옥상정원 등 일상생활에 필요한 커뮤니티 시설을 갖춰 도심형 주거 상품으로서의 완성도를 높였다. 1층에는 상업시설 대신 로비와 공개공지를 배치해 단지의 개방감과 쾌적성을 고려했다는 평가다. 로비 곳곳에 배치된 조형물은 공간의 품격을 한층 더했다.

입지 경쟁력 역시 뚜렷하다. 지하철 2·3호선 교대역·서초역·남부터미널역을 도보로 이용할 수 있는 트리플 역세권에 위치해 강남·서초 주요 업무지구 접근성이 우수하다. 예술의전당, 국립중앙도서관, 서울성모병원 등 문화·의료 인프라도 인접해 있어 생활 편의성 측면에서도 강점을 갖췄다.





여기에 서리풀 복합개발과 양재·우면·개포 일대 AI 미래융합혁신특구 조성 등 대규모 개발 사업이 인근에서 진행 중인 점도 주목된다. 업무·연구 인력 유입과 생활 인프라 확충이 동시에 이뤄질 경우, 중장기적으로 주거 수요 기반이 더욱 확대될 가능성이 있다는 분석이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

