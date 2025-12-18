농협금융, 국민성장펀드 추진회의 개최

선제적 투자방안 등 논의
농협금융지주가 17일 서울 여의도 NH투자증권 본사에서 '생산적금융특별위원회 여의도 추진본부'를 개소하며 황종연 사업전략부문 부사장 주재로 '국민성장펀드 추진회의'를 개최했다고 밝혔다.
지난 10월 출범한 '농협금융 생산적금융 활성화 태스크포스(TF)' 내 국민성장펀드분과의 주요 분과원들이 참여한 이 날 회의에서는 국민성장펀드 선제적 투자방안, 인공지능(AI) 데이터센터 시장 동향 등 다양한 주제로 심도 있는 논의를 진행했다.
이날 회의에서 황종연 농협금융지주 부사장은 "생산적금융특별위원회 여의도 추진본부는 농협금융의 생산적금융 추진을 위한 최일선의 전진기지가 될 것"이라며 "각종 아이디어 회의나 현장 간담회, RM활동 등을 통해 국민성장펀드에 적극적으로 참여하여 향후 20년을 이끌 국가 성장동력 마련에 적극 기여하겠다"고 국민성장펀드 추진 의지를 다짐했다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
