주가 상승률 1위 신화썼던 '박셀바이오' 신사옥 개소…새 도약 준비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도 창업보육 상장 1호…백신 등 개발

2020년 기준 주가 상승률 '1,015.3%'

화순생물의약1산단 첨단제조플랫폼 구축

박셀바이오 개소식 테이프 커팅식 현장. 전남도 제공

AD

지난 2020년 공모가 대비 1,000%가 넘는 상승률을 기록하며 국내 주식업계에 신화를 썼던 ㈜박셀바이오가 화순생물의약제1산업단지에서 지난 17일 신사옥 개소식을 열고 새 도약을 알렸다.

전남 지역 바이오 상장 1호 기업인 박셀바이오는 지난 2010년 전남바이오진흥원 창업보육 기업으로 출발, NK세포 기반 항암면역치료제 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 축적해 왔다.

2020년 9월 전남지역 자생 바이오기업 가운데 최초로 코스닥 상장에 성공하며 전남도 바이오산업 육성정책의 대표 성공사례로 자리매김했다. 특히 당시 기준 신규상장 종목 상위 주가 상승률 부분에서 '1,015.3%'를 기록, 전체 1위를 달성하며 시선을 끌었다.

전남도는 화순 백신산업특구를 중심으로 백신과 면역치료 분야 전주기 인프라를 구축하고, 전문인력 양성과 기업 성장을 지원하는 정책을 지속 추진했다.

박셀바이오 신사옥 개소는 도의 정책 성과가 산업 현장으로 확산한 상징적 사례로 의미가 크다.

이날 개소식에는 심상완 전남도 연구바이오산업과장과 이호범 화순군 부군수, 이제중 박셀바이오 대표, 임지락 전남도의회 의원, 유관기관 관계자와 기업·학계 인사 등 100여 명이 참석했다.

박셀바이오 신사옥은 화순생물의약1산단 1만3,352㎡ 부지에 첨단제조플랫폼(AMP)시설과 사무공간, 회의실 등을 갖춘 연면적 2,132㎡, 지상 2층 규모로 조성됐다.

연구개발과 경영 기능을 집적한 공간으로, 앞으로 항암면역치료제 연구개발과 사업화의 핵심 거점 역할을 맡는다.

박셀바이오는 간암 치료제 임상에서 유의미한 치료 효과를 확인하고, NK세포 제조기술과 이를 활용한 치료 방법 관련 특허를 다수 확보하는 등 항암 면역치료 분야에서 기술 경쟁력을 입증했다. 이를 바탕으로 글로벌 시장 진출 가능성도 꾸준히 확대하고 있다.





AD

전남도 바이오정책 관계자는 "박셀바이오 신사옥 개소는 전남도가 대한민국 바이오산업의 핵심 거점으로 도약하고 있음을 보여준 사례"라며 "앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 바이오기업이 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>