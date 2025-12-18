코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 오라클 하락 영향

18일 코스피는 전날 미국 뉴욕 증시가 일제히 하락한 여파로 4000선을 내주며 하락 출발했다. 코스닥도 약세로 거래를 시작했다.

원/달러 환율이 고공행진을 이어가고 있는 가운데 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 원/달러 환율은 8개월 만에 1480원을 돌파한지 하루만에 2.5원 내린 1477.3원에 장을 시작했다. 2025.12.18 조용준 기자

이날 오전 9시 13분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.40% 내린 3999.73을 기록했다. 전장보다 1.65% 빠진 3989.60으로 출발한 지수는 4000선에서 등락하고 있다.

개인과 외국인이 각각 291억원, 38억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 반면, 기관은 292억원을 사들이고 있다.

모든 업종이 하락세를 기록 중이다. 화학(-3.44%) 금속(-2.95%) 전기·가스(-2.52%) 운송장비·부품(-1.83%) 일반서비스(-1.86%) IT서비스(-1.86%) 기계·장비·건설(-1.60%) 제조(-1.42%) 등의 순으로 내리고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 가운데서는 SK하이닉스(1.27%)를 제외하고 전 종목이 내리고 있다. 삼성전자(-0.65%) LG에너지솔루션(-7.46%) 삼성바이오로직스(-0.23%) 현대차(-1.31%) HD현대중공업(-3.28%) 두산에너빌리티(-1.85%) 기아(-0.91%) KB금융(-0.97%) 등이다.

같은 시각 코스닥은 전장보다 1.10% 내린 901.07을 나타내고 있다. 지수는 전 거래일보다 1.29% 내린 899.30에 출발한 뒤 900선에서 오르내리고 있다.

개인이 529억원을 팔아 치우는 가운데 외국인과 기관이 각각 456억원, 100억원을 순매도하고 있다.

코스닥 시장에서도 전 업종이 내리고 있다. 비금속(-2.34%) 금융(-2.21%) 전기·전자(-1.97%) 종이·목재(-1.72%) 화학(-1.40%) 제조(-1.28%) 통신(-1.26%) 금속(-1.21%) 등의 순이다.





시총 상위 종목 중에서는 에이비엘바이오(1.76%) 레인보우로보틱스(0.78%) 코오롱티슈진(1.04%)이 오르는 가운데 알테오젠(-0.59%) 에코프로비엠(-4.95%) 에코프로(-3.48%) 리가켐바이오(-0.71%) HLB(-1.72%) 펩트론(-3.29%) 삼천당제약(-1.97%) 등이 나란히 약세를 보인다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

