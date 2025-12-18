페이히어 "서울서 해외카드 결제 35.6% 증가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하반기 외국인 소비 트렌드 발표

통합 매장 관리 플랫폼 페이히어는 올해 하반기 서울의 해외카드 결제액이 전년 동기 대비 35.6% 증가했다고 18일 밝혔다. 외국인 관광객이 한국의 일상을 체험하려는 소비가 증가하며 캐릭터, 한식, 뷰티 등 주요 업종에서 고른 성장세를 보였다.

페이히어는 K콘텐츠 소비 급증이 해외카드 결제액 증가를 이끈 것으로 분석했다. 문구·소품 등 '캐릭터 상품'은 전년 대비 11.9배, 공연 티켓 예매는 3.1배, 민예품·선물 용품은 2.8배 소비가 늘었다. 외국인 관광객이 공연을 관람하고 한국 문화가 담긴 굿즈를 구매하는 등 K문화 소비가 다양한 형태로 확장한 것으로 보인다.

한식과 카페 소비도 큰 폭으로 늘었다. '한식·백반·한정식' 거래액은 전년 대비 1.8배, '치킨 전문점'은 1.3배 증가했다. 또한 '커피 전문점'은 2.3배 늘었고, '제과점' 1.6배, '아이스크림' 1.8배 등 디저트 카테고리도 성장세를 보였다. K뷰티·웰니스 분야도 두드러진 성장세를 기록했다. '미용실'이 3.1배 증가했으며, '메이크업·피부 미용'은 2.3배 증가했다. 또한, '네일 케어' 1.3배, 치과·피부과 등 '병원' 1.7배, '비만·피부 관리' 1.2배 등 서비스 중심의 소비가 확산됐다.

서울의 지역별 결제액 비중을 살펴보면, 성수동이 전체의 24.5%를 차지하며 1위를 기록했고, 홍대(20.5%), 이태원(8.8%)이 뒤를 이었다. 팝업스토어와 대형 카페, 문화 공연 등 체험형 콘텐츠가 밀집된 이들 3개 지역이 전체 결제액의 절반 이상을 차지했다.

페이히어가 제공하는 택스리펀 서비스(TRS)의 이용도 늘고 있다. 같은 기간 카드 단말기 '페이히어 터미널'을 통한 총 환급액은 전년 동기 대비 약 2.7배 증가했다. 터미널에 내장된 카메라로 여권을 스캔하면 정보가 자동 입력돼 결제 금액에서 부가세가 차감되는 방식이다. 고객은 공항에서 추후 환급받는 번거로움 없이 매장에서 즉각적인 할인 효과를 체감할 수 있다. 실제로 해당 서비스를 도입한 도소매 가맹점에서는 외국인 고객 매출이 두 배 가까이 증가했다.





박준기 페이히어 대표는 "최근 서울 주요 지역부터 시작해 제주, 경주, 부산 등 관광지를 중심으로 외국인 관광객 수요가 크게 늘어난 만큼, 택스리펀 서비스 문의도 이어지고 있다"며 "외국인 매출을 잡을 수 있는 다양한 기능을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





