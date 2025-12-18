[오늘의신상]"한 병에 에너지 충전"…정관장, 3세대 '활기마이트'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정관장 독자기술 개발 '듀얼 용기'

누르면 분말·액상 섞여

고함량 비타민·미네랄 함유



정관장이 고함량 비타민과 미네랄을 한 번에 채울 수 있는 바이탈 캡슐 '활기마이트'를 선보인다고 18일 밝혔다.

활기마이트는 고함량 비타민 B군 6종과 비타민 C, D, E, K를 비롯하여, 망간, 셀렌, 아연 등 우리 몸에 꼭 필요한 미네랄을 함유해 한 병 섭취만으로도 생동감 넘치는 에너지를 충전할 수 있는 카카오톡 선물하기 전용 제품이다.

신규 캡슐 제형은 물론 비타민과 미네랄을 전면으로 내세워 기존 활기력과 차별화를 둔 3세대 활기력이다. 세계적인 비타민 전문 기업 DSM사의 유럽산 비타민을 사용하여 품질과 신뢰도를 한층 높였다.

여기에 정관장이 엄선한 타우린, 아미노산 9종, 갈랑가추출물, 과라나추출물, 마카추출분말, 홍삼농축액분말, 수박과피추출물 등 15종의 고품격 부원료를 더했다. 상큼한 맛으로 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 점이 특징이다.

활기마이트는 정관장이 독자기술로 개발한 듀얼 용기인 바이탈 캡슐을 적용해, 누르는 동작만으로 분말과 액상이 섞이며 에너지가 폭발하는 듯한 시각적 즐거움도 선사한다. 4중 구조로 정밀하게 설계된 프레스 버튼 캡과 밀폐 용기를 통해 기능성 원료가 담긴 분말을 안전하게 보관할 수 있다.

활기력은 홍삼과 다양한 전통소재를 배합한 정관장의 대표 에너지샷 브랜드로, 2007년 최초 출시 후 활기력 조이·부스터·맥스 등 다양한 제품을 선보이며 진화를 거듭해왔다.





KGC인삼공사 관계자는 "활기마이트는 건강기능식품의 새로운 섭취 방식에 대한 고민을 바탕으로 장기간 연구개발과 기술력을 집약해 완성한 제품"이라며 "향후에도 소비자 중심의 니즈 분석과 연구·개발 투자를 통해 제품 경쟁력을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.





