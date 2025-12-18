경기교통공사·NH농협 양주시지부, 양주시희망장학재단에 장학금 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기교통공사, 2년 연속 장학기금 기부 동참

장학기금 3300만원 전달

경기교통공사는 지난 17일 NH농협은행 양주시지부와 함께 '양주시희망장학재단'에 장학금을 기탁하며 지역 인재 육성 지원에 동참했다고 18일 밝혔다.

경기교통공사는 지난 17일 NH농협은행 양주시지부와 함께 '양주시희망장학재단'에 장학금을 기탁하고 있다. 경기교통공사 제공

AD

이번 기부는 경제적 여건으로 학업 지속이 어려운 학생들에게 실질적인 지원을 제공하고 양주시 미래세대의 성장을 지원하기 위해 추진되었다.

전달식에는 양주시 관계자들을 비롯해 농협은행 양주시지부장 노현수, 경기교통공사 사장 직무대행 양우석, 양주시희망장학재단 이사장 이진규 등 주요 관계자가 참석한 가운데 장학기금 3300만원을 전달했다.

양주시 관계자는 "지역 기관의 지속적인 관심과 나눔이 장학재단 성장의 밑거름이 된다"며 "농협 양주시지부와 경기교통공사가 앞으로도 지역 발전과 함께 더욱 성장하길 기대한다"고 감사의 뜻을 전했다.

노현수 농협은행 양주시지부장은 "오랜 기간 장학재단과 함께 하며 지역 인재의 발굴과 성장을 위한 의미있는 시간을 가졌다"라며, "앞으로도 '새로운 대한민국 농협'이라는 미션을 실천하기 위해 우리 지역의 인재 육성에 최선의 노력을 다하겠다"며 기탁금을 전달했다.

양우석 경기교통공사 사장 직무대행은 "이번 기부가 학생들에게 새로운 기회를 여는 작은 디딤돌이 되기를 바란다"며 "앞으로도 공사는 교통서비스 향상을 넘어 지역사회의 지속 가능한 발전을 위한 기관의 역할을 성실히 다하겠다"고 말했다.





AD

이진규 장학재단 이사장은 "농협 양주시지부와 경기교통공사의 따뜻한 기부가 지역 학생들에게 큰 힘이 될 것이다"며 "장학금은 학생들의 학업과 성장을 위해 소중히 사용하겠다"고 화답했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>