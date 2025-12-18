사천 딸기, 세계로 향하다 … 첫 출하 기념 초매식·수출 행사 성황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당도가 높아 신선하고 깊은 풍미 자랑

경남 사천시를 대표하는 우수 농산물 '사천 딸기'의 올해 첫 출하를 알리는 초매식이 곤명농협 농산물산지유통센터(APC)에서 성황리에 열렸다.

지난 17일 열린 행사에는 딸기 재배 농업인을 비롯해 사천시, 농협 관계자 등 120여명이 참석해 올해 딸기 풍년을 기원하고 첫 출하의 의미를 함께 나눴다.

사천딸기 올해 첫 출하 알리는 초매식 및 수출 행사 사진.

특히 이번 초매식과 함께 수출 딸기 선적식과 사천시－경남무역 간 수출업무 상호협력 협약 체결식이 동시에 진행돼 사천 딸기의 해외시장 확대를 알리는 뜻깊은 자리가 됐다. 이번 협약을 통해 사천시와 경남무역은 수출 딸기의 안정적인 물량 확보와 해외 판로 개척, 수출 경쟁력 강화를 위해 상호 협력하기로 했다.

사천 딸기는 사천시 우수 농산물 공동브랜드인 '마시뜨라' 상표로 출하되며, 단맛과 신맛의 조화가 뛰어나고 당도가 높아 신선하고 깊은 풍미를 자랑하는 사천시의 대표 농산물이다. 이러한 우수한 품질로 소비자들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있다.

박동식 시장은 "올해 유례없는 폭염과 홍수 속에서도 노력해 온 농가들의 헌신에 감사드린다. 이번 첫 수출 선적과 MOU 체결을 계기로 곤명딸기가 세계로 뻗어가는 사천시 대표 농산물로 자리매김할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.

사천시는 앞으로도 딸기 재배에 필요한 필수 자원인 수정벌과 상토를 비롯해 병해충 방제약, 우량 모주, 시설 현대화 지원 등을 아우르는 다양한 사업과 교육을 통해 사천 딸기의 품질 경쟁력을 지속해서 강화할 계획이다.





사천 딸기의 품질과 선호도는 이미 국내외 시장에서 입증된 바 있다. 이번 첫 출하를 시작으로, 2026년에도 사천 딸기가 소비자들의 식탁에 신선한 행복을 전하길 기대해 본다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

