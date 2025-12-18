산청군, 농업진흥사업 성과 빛나다 … 우수기관 ‘우수상’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남도 4-H 대상 5개 부문 수상



경남 산청군은 경남도농업기술원 미래농업교육관 및 천심관에서 열린 '2025년 경남 4-H 대상 시상식 및 농촌진흥사업 성과보고회'에서 5개 상을 받았다고 18일 밝혔다.

먼저 산청군농업기술센터는 농촌지도사업의 안정적 추진과 지역농업 기반 조성의 성과를 인정받아' 농촌진흥사업 우수기관 우수상'을 수상했다.

산청군 농업진흥사업 우수기관 ‘우수상’ 단체 사진

송정현 농촌지도사(작물환경 담당)는 신기술 보급과 기술지원으로 농가 경쟁력을 강화해 도지사 표창을, 강소농 역량 강화 활동에 힘쓴 민병기씨는 강소농 육성 유공(도지사) 표창에 이름을 올렸다.

또 4-H 활동 활성화와 청년 농업인 네트워크 구축에 기여한 공로로 김만수 씨가 농촌진흥청장 표창을, 김태건 씨는 다양한 프로젝트와 봉사활동을 인정받아 경남 4-H 대상 본상을 받았다.

산청군은 올해 스마트농업 기술 보급, 청년 농업인 교육, 강소농 경영지원, 신 소득작목 육성 등 다양한 사업을 추진했다.

특히 4-H 활동 활성화 및 청년 농업인 경쟁력 강화에 힘썼다는 평가를 받고 있다.





산청군 관계자는 "이번 수상은 농업인과 4-H 회원 등의 노력이 만든 결실"이라며"미래 농업 변화에 대응하고 지역 농업의 지속가능한 성장을 위해 적극적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

