부산대-식약처, ‘천연물안전관리연구원’ 출범… 동남권 안전관리 허브 구축

양산캠퍼스에 연구 거점 마련… 천연물 안전성 검증·산학연 협력 본격화

부산대학교와 식품의약품안전처가 동남권 천연물 안전관리 허브 구축을 목표로 협력 체계를 공식화하고 부산대 양산캠퍼스에 '천연물안전관리연구원'을 출범시켰다.

부산대학교(총장 최재원)와 식품의약품안전처(처장 오유경)는 지난 17일 오후 부산대 양산캠퍼스에서 천연물 분야 지·산·학·연·병 공동연구와 인력·학술 교류 강화를 위한 업무협약을 체결하고, 캠퍼스 내 첨단산학단지에서 천연물안전관리연구원 개소식을 개최했다.

부산대학교가 식품의약품안전처와 천연물 분야 지·산·학·연·병 공동연구와 인력·학술 교류 강화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 부산대 제공

최근 국내외 천연물 시장이 빠르게 성장하면서 한약재 등 천연물의 안전성과 효능에 대한 과학적 검증 요구가 꾸준히 제기되고 있다. 이에 부산대는 이번 연구원 개소를 통해 원료 단계부터 제품 개발까지 전 과정에 걸친 안전성 평가 시스템 구축을 지원하고, 연구와 산업·정책 현장을 연결하는 실효적 역할을 수행할 계획이다.

천연물안전관리연구원은 2025년 10월 국회를 통과한 약사법 개정안에 따라 설립되는 식약처 산하 특수법인이다. 연구원은 3125㎡ 부지에 지하 1층, 지상 3층, 연면적 5315㎡ 규모로 조성, 실험실과 연구실, 교육·지원 공간 등을 갖춘 통합 연구 플랫폼으로 운영된다.

연구원에서는 천연물 의약품의 안전성 검증과 분석·평가를 통해 식약처의 국가 사무를 뒷받침하는 한편, 부산대 유관 연구기관 및 외부 연구조직, 산업체와 연계한 공동연구와 지역기업 성장 지원도 이뤄질 예정이다. 부산대와 식약처는 실험·연구 시설을 공동 활용하며 산학 공동연구, 기술 교류, 연구 프로젝트 연계 등을 추진한다.





천연물안전관리연구원 건축 실무를 총괄한 부산대 최준용 교수(한의학전문대학원)는 "이번 연구원 설립을 계기로 천연물 안전관리 분야에서 지·산·학·연·병 협력이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "국가거점 국립대로서 공공 연구 역량을 높이고, 지역과 국가의 천연물 산업과 연구 수요에 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.

부산대가 천연물안전관리연구원 개소식을 갖고 있다. 부산대 제공





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

