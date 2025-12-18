경기도, 베이비부머 '라이트잡'으로 2377명 재취업…전국 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 베이비부머에게 적합한 시간제 근무 기회를 제공하는 경기도의 '라이트잡(Light job)' 사업이 중장년의 노동시장 복귀를 도우며 중장년 일자리 문제 해결의 새로운 대안으로 떠오르고 있다.

라이트잡은 '일의 무게는 가볍지만(Light) 베이비부머와 기업의 가치는 다시 빛난다(Light)'는 중의적 의미를 담은 경기도의 중장년 일자리 브랜드다.

지방자치단체 가운데서는 경기도가 올해 처음 추진한 사업이다. 노동시장 변화에 선제 대응하고 베이비부머의 사회적 재진입을 위한 일자리 지원사업이다.

경기도는 50~64세 중장년을 채용해 주 15~36시간 미만 근로, 4대 보험 보장 등 안정적인 근무 환경을 지원하는 기업에 노동자 1인당 월 40만원의 지원금을 지급한다. 경기도일자리재단의 전문 직업상담사가 기업과 구직자 간 매칭을 지원해 채용 과정의 부담도 낮췄다.

올해 11월 말 기준 596개 기업이 라이트잡에 참여하고 있으며, 2377명의 베이비부머가 유통·제조·운송·서비스 등 다양한 업종에서 새출발했다.





경기도는 베이비부머의 역량에 걸맞은 양질의 일자리를 발굴하고 삶의 질 향상을 돕기 위해 추가 지원을 마련하는 등 새로운 라이트잡 일자리 모델을 제시함으로써 중장년층 고용 문화를 확산할 계획이다.





