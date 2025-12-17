"반려동물 복지·산업 상생 교류"… 신라대, 입주기업 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신라대학교(총장 허남식) 반려동물산업특화 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업단이 '2025 반려동물 복지·산업 상생교류회 및 입주기업 간담회'를 개최했다고 17일 알렸다.

신라대 I-URP사업단은 지난 11일 윈덤 그랜드 부산에서 부산경제진흥원, 2025 산학협력 기술개발과제 선정기업, 입주기업 등 30여명의 반려동물 산업 관계자와 한자리에 모여 2025년도 성과를 공유했다. 또 산업 발전 방향과 향후 협력 전략 등 논의하는 시간을 가졌다.

이날 간담회는 사업단 소개 및 향후 계획 발표를 시작으로 기술개발 과제 수행기업인 ㈜스티커스코퍼레이션 송준호 대표, ㈜비욘디 정성욱 대표, 펫스테이션 박현수 대표의 기업소개와 기술개발 성과, 사업화 추진 과정 등 산학협력 기반 성공 모델을 발표했다.

이어 만찬 및 네트워킹 시간을 통해 참여기업 관계자들은 기술개발 과제 추진 과정에서 경험 공유와 함께 입주기업 운영 애로사항, 기업지원 프로그램 개선 의견 등을 자유롭게 논의했다. 실질적 협업 기반을 강화하는 장이 마련된 셈이다.





신라대학교 I-URP사업단장 배일권 교수는 "이번 교류회는 한해 동안 기술개발 성과를 돌아보고 참여기업·기관과의 네트워크를 강화하는 뜻깊은 자리였다"며 "부산 반려동물산업 생태계가 지속적으로 성장할 수 있도록 산학협력 연계 지원을 강화해 나가겠다"고 힘줬다.

반려동물 복지·산업 상생교류회 및 입주기업 간담회에 참석한 관계자들이 핑거 하트를 보여주고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

