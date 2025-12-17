내년 글로벌 금융시장 이슈는?… 제278차 부산경제포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'트럼프 2.0시대 환율·금리', 180여명 참석



신한 프리미어 패스파인더 오건영 단장 강연

부산상공회의소(회장 양재생)가 17일 오전 부산롯데호텔에서 '2026 글로벌 금융 시장 이슈 점검, 트럼트 2.0시대의 환율과 금리'라는 주제로 제278차 부산경제포럼을 개최했다.

이 포럼에 부산상공회의소 양재생 회장을 비롯해 최금식, 신한춘, 이수태, 정원영, 박사익 부회장과 박진현 KBS부산총국장, 강성팔 부산지방국세청장 등 주요기관장과 지역기업인 180여명이 참석했다.

강연을 맡은 오건영 단장은 부동산과 소비, 산업, 금융 전반에 걸쳐 심화되고 있는 K자형 양극화 현상 속에서 실물 경기는 둔화하고 있는 반면 자산시장의 불균형은 더 확대되고 있다고 설명했다.

또 트럼프 행정부의 정책 방향이 환율 변동성 확대와 달러 패권 약화 논쟁을 불러오고 있는 만큼 금융시장 구조 변화에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망했다.

부산상의 양재생 회장은 인사말을 통해 "올해 글로벌 금융시장은 트럼프 2기 정부 출범과 함께 금리와 환율, 자본과 산업 전반에 걸쳐 복합적인 변화를 겪어 왔으며 이는 우리 기업 경영에도 많은 고민과 과제를 안겨주고 있다"면서, "오늘 강연이 급변하는 금융 환경 속에서 우리 기업들이 경영과 투자 전략을 다시 한번 점검하는 시간이 되길 기대한다"고 힘줬다.

이날 포럼에 참석한 ㈜메탈엘엠이 이현승 부사장은 "최근 환율은 다양한 요인이 복합적으로 작용해 이해하기 어려운 상황이었는데 오늘 강연을 통해 이런 구조적 배경을 명확히 이해할 수 있었다"며, "기업 경영에 실질적인 통찰을 얻는 매우 유익한 시간이었다"고 전했다.

강연에 앞서 지역 스타트업을 소개하는 시간에는 AI 스타트업인 크리스틴컴퍼니의 이민봉 대표가 발표에 나섰다. AI 기술을 활용한 신발제품 기획 및 디자인 혁신 사례 등 지역의 주력 산업인 신발산업과 매칭한 생성형 AI 기반의 디자인 플랫폼은 참석자들로부터 박수받았다.





부산상공회의소는 지역 스타트업 지원의 하나로 매달 개최되는 부산경제포럼의 본 강연에 앞서 유망 스타트업들이 지역의 주요기업인들을 대상으로 기업 소개를 할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

