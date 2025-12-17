한화 3남 김동선 '파이브가이즈', 토종 사모펀드에 팔린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매물로 나온 지 5개월 만

우선협상대상자에 H&Q파트너스



한화그룹 오너 3세인 김동선 한화갤러리아 부사장이 국내에 처음 도입한 미국 버거 브랜드 '파이브가이즈(Five Guys)'가 사모펀드(PEF)에 팔린다. 시장에 매물로 나온 지 5개월 만이다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화갤러리아는 이날 에이치앤큐에쿼티파트너스(H&Q에쿼티파트너스)와 지분 매각 관련 양해각서(MOU)를 체결했다고 공시했다. 이번 MOU 체결에 따라 향후 실사 과정을 거쳐 본계약을 체결할 예정이다. 다만 금액 등 구체적인 사항은 확정되지 않았다.

파이브가이즈 여주 매장 전경. 에프지코리아 제공

파이브가이즈는 김승연 한화 회장의 셋째 아들인 김 부사장이 2023년 6월 국내에 처음으로 들여온 브랜드다. 김 부사장이 시도한 '첫 신사업'으로 주목을 받으며 점포 수와 매출 등 외연 확장을 이어왔다. 파이브가이즈의 지난해 매출은 465억원으로 전년 대비 365% 증가했고, 영업이익은 34억원으로 흑자 전환했다.

업계에서는 일반적인 식음료(F&B) 업종과 비교해 매각 속도가 빠른 편이라는 평가다. 앞서 한화갤러리아는 지난 7월 파이브가이즈 지분 매각을 위한 투자안내문(티저레터)을 배포했다. 이후 5개월 만에 우선협상대상자가 선정됐다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국 파이브가이즈의 예상 매각가로는 최소 600억원이 거론되는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "최근 M&A 시장에 F&B 업종 매물이 많이 나와 있는데, 파이브가이즈는 매각이 빠르게 추진된 편"이라며 "당초 장부가 대비 최소 2배 이상 높은 금액으로 평가받고 있다"고 말했다.

향후 파이브가이즈 매각 자금은 압구정 갤러리아 백화점 재건축 자금 등 한화갤러리아의 본업 경쟁력 강화에 쓰일 것으로 보인다.





한화갤러리아 관계자는 "티저레터 배포 후 다수의 기업 및 투자자들이 큰 관심을 보여줬으나, 한국 파이브가이즈의 성과와 미래 성장 가능성을 높이 평가하며 적극적인 사업 의지를 보인 에이치앤큐를 우선협상대상자로 선정하게 됐다"며 "구체적인 내용은 실사 등 본격적인 절차를 진행하면서 협의해 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

