대한상의 "AI 벤처투자 72%는 미국…한국은 1%"

OECD AI정책저장소 벤처투자 통계 분석

전 세계 벤처투자 자금이 인공지능(AI)으로 집중되는 상황에서 72%를 미국 기업들이 차지한 것으로 나타났다. 한국은 단 1% 수준으로 조사 대상 12개국 중 9위에 이름을 올렸다.

대한상공회의소가 경제협력개발기구(OECD) AI 정책저장소 벤처투자 통계를 분석한 결과. 대한상의

17일 대한상공회의소가 경제협력개발기구(OECD) AI 정책저장소 벤처투자 통계를 분석한 결과에 따르면, 올해 1~3분기 전 세계에서 AI 분야에 투자된 벤처투자액은 총 1584억달러로 집계됐다. 10년 전 400억달러 대비 4배 가까이 늘었다. 전체 벤처투자액 중 AI 산업에 투자된 비중은 2015년 20.0%에서 2025년 55.7%까지 급증했다. 국가별로 보면 올해 AI 분야 벤처투자액 1584억달러 중 1140억달러(72.0%)가 미국 기업들에 투자됐다. 지난해엔 미국의 비중이 64.4%였는데 쏠림 현상이 더 심해진 것이다. 2위는 영국, 3위는 중국이었으며 우리나라는 15억7000만달러로 9위를 기록했다.

대한상의는 "AI 분야 유망 스타트업을 향한 글로벌 투자가 폭발적으로 증가하고 있지만, 국내로 들어오는 투자 규모는 이에 미치지 못하고 있다"며 "투자는 결국 시장이 느끼는 기업의 매력도와 경쟁력의 결과인 만큼 우리가 얼마나 많은 유망 AI 기업을 만들어 내는지가 관건"이라고 했다.





지난해 전 세계에서 가장 많은 벤처투자를 받은 기업은 'xAI'였다. 미국의 생성형 AI 스타트업인 'xAI'는 지난해 총 110억달러의 투자를 유치했다. 2위는 빅데이터 전문기업 '데이터브릭스(Databricks)', 3위는 챗GPT 개발사인 '오픈AI'다. 우리나라 기업 중에서는 AI 반도체 기업 '리벨리온'이 1억4000만달러, AI 소프트웨어 기업 '업스테이지'가 1억1000만달러를 유치한 것으로 집계됐다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

