의정부시, '동장단 정책소통 티타임' 개최…주민 체감형 민원 해결 집중

경기 의정부시(시장 김동근)는 17일 시청 회룡홀에서 '12월 동장단 정책소통 티타임'을 열고 각 동의 현안과 주민 편의 증진을 위한 개선 방안을 논의했다.

김동근 시장이 17일 시청 회룡홀에서 12월 동장단 정책소통 티타임'을 진행하고 있다. 의정부시 제공

이번 행사에는 시장을 비롯해 부시장, 행정안전국장, 권역동 자치민원과장·동장 및 관련 부서장 등 30여 명이 참석했다.

참석자들은 장암동 주공1단지 앞 사거리 교통안전 개선, 송산2동 어린이 보행 안전사고 방지책, 녹양동 휴먼시아 보도교 안전성 개선 등 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 제안들을 집중적으로 다뤘다.

또한 의정부1동 체육공원 활용도 향상, 행복누리공원 산책로 조명 개선(가능동) 등 주민이 체감할 수 있는 공원·휴식공간 개선 및 조성 방안도 논의했다.

동 현안 외에도 시정 주요 사업에 대한 협조 사항도 공유했다. 복지정책과는 '2025년 의정부시 이웃사랑 나눔 챌린지'를, 자치행정과는 '2026 의정부 해맞이 산책, 하천길 따라 새빛까지' 행사에 대한 안내와 협조를 요청했다.





김동근 시장은 "동장단 티타임은 주민과 가장 가까운 곳에서 민원을 체감하는 동장들의 현장 의견을 시정에 즉시 반영하는 협업·소통의 장"이라며 "티타임 운영을 통해 주민이 체감할 수 있는 현장 중심 행정을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

