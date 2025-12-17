쿠팡 사태로 뚫린 회원 주소…배경훈 부총리 "안심주소 검토"

번호 가상화하는 '안심번호'와 유사한 시스템
쿠팡의 대규모 회원정보 유출 사태로 배송지 등 주소정보가 대규모로 유출되자 정부가 주소정보 보호를 위해 '안심주소'를 검토하기로 했다. 안심주소는 실제 주소정보 대신 가상의 주소정보를 표시하는 방식으로, 이미 널리 쓰이고 있는 안심번호와 유사하다.
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 17일 오전 진행된 국회 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 해킹사태 관련 청문회에서 안심주소 정책에 대해 연구해볼 의향이 있냐는 이준석 개혁신당 대표의 질의에 "검토해볼 만한 문제"라고 답했다.
안심번호는 상품 배송과 중고거래 시 개인정보 보호를 위해 실제 번호를 노출하지 않고 050 등의 국번으로 시작하는 임시 가상번호를 부여하는 서비스다. 안심번호와 실제 휴대폰 번호를 연결해 번호 정보를 노출하지 않고도 상대방과 연락할 수 있다. 이와 비슷한 원리의 정보보호 조치를 주소 시스템에도 적용하자는 취지다.
이 대표는 "안심주소도 충분히 시행할 수 있다고 생각한다. 우정사업본부가 먼저 치고 나가 (안심주소를) 사용하는 것이 중요하다"고 강조했다.
류제명 과기정통부 2차관도 "안심주소를 적극 검토하겠다"고 답했다.
이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
