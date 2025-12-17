"이스라엘 관광객 안받을래" 日 숙박업소 이유 들어보니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이스라엘, 나가노현에 항의 문서

"숙박 거부 관련 조사 요구"

기사 내용과 무관한 이미지. 픽사베이

AD

일본 나가노현에 있는 한 숙박시설이 이스라엘 관광객의 숙박을 거부한 것과 관련해 주일 이스라엘 대사관이 나가노현에 항의 문서를 보냈다.

17일 요미우리신문에 따르면 나가노현은 사실관계 조사를 거쳐 '국적만으로 숙박을 거부한 것으로 받아들여질 수 있는 사안'으로 보고 숙박시설 운영회사에 구두주의를 줬다고 보도했다.

나가노현의 조사 결과, 이번 문제는 10월 이스라엘의 한 여행사가 숙박업소 운영회사에 예약 문의를 하면서 시작됐다.

사회관계망서비스(SNS)로 예약 상담을 하는 과정에서 당시 운영회사 경영자는 "팔레스타인 사람들을 향한 행위에 불만을 갖고 있다"는 메시지를 보냈다. 이는 팔레스타인 자치구에 대한 이스라엘의 침공을 언급한 것으로 보인다. 결국 여행사가 추진했던 예약은 거부됐다.

이스라엘 대사관은 아베 슈이치 나가노현 지사에게 "국적에 의한 차별은 받아들여질 수 없다"는 내용을 담은 항의 문서를 보냈다. 아울러 일본 여행업법상 정당한 이유 없이 숙박을 거부하는 것이 금지된 만큼 이 사안에 대한 조사할 것을 요구했다.

나가노현은 숙박시설 운영회사로부터 SNS 내용을 제출받는 등 진상 조사를 벌였다. 그 결과 해당 예약 문의는 최종 거부된 것으로 확인됐다.





AD

반면 여러 명의 이스라엘 관광객이 해당 숙박시설에 투숙했던 것도 확인됐다. 나가노현은 이스라엘 대사관에 이런 조사 결과와 숙박업소에 대한 구두주의 등의 조치를 설명했다. 이스라엘 대사관 측은 "차별에 대해 단호히 대응한 나가노현에 감사드린다"고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>