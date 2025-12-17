FSN "탈모 커뮤니티 '대다모' 회원 44만명 돌파"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

FSN은 자회사 대다모닷컴이 운영하는 국내 최대 탈모 커뮤니티 '대다모'의 회원 수가 44만명을 돌파했다고 17일 밝혔다.

대다모는 탈모 치료, 탈모약, 모발이식 등에 대한 실제 경험과 정보를 공유하는 국내 최대 탈모 커뮤니티다. 누적 탈모 관련 콘텐츠 455만건, 비대면 견적 수 약 20만건 등 압도적인 데이터 자산을 보유하고 있다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 10년 연속 의학 커뮤니티 부문 1위를 유지하고 있다. FSN의 자회사 부스터즈는 2022년 대다모닷컴을 연결 자회사로 편입한 데 이어 올해 지분 100%를 확보하는 데 성공했다.

대다모의 경우 20·30대 회원 비중이 60%까지 확대된 것으로 나타났다. 과거에는 30·40대 회원 비중이 가장 높았다. 최근에는 유전적 요인뿐만 아니라 스트레스와 생활환경 변화 등으로 탈모 시작 연령이 낮아지면서 젊은 세대 유입이 빠르게 늘고 있다.

국내 시장에서 확고한 입지를 구축한 대다모는 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 지난 9월 해외 이용자를 대상으로 탈모 의약품 및 모발이식 후기 등을 포함한 약 88만건의 콘텐츠를 일본어·영어·중국어로 실시간 번역 제공하는 글로벌 서비스를 오픈했다. 또한 대다모 재팬이 라인(Line) 채팅 기반 상담 서비스를 베타 오픈하며 외국인 환자 유치 사업에도 본격적으로 나섰다.





FSN 관계자는 "대다모는 단순한 커뮤니티를 넘어 탈모 치료 전 과정의 정보와 경험이 집약된 플랫폼으로 자리매김하고 있다"며 "대다모가 보유한 방대한 실사용자 기반 콘텐츠 및 데이터는 탈모 치료 시장 전반의 구조적 성장을 견인할 수 있는 핵심 자산"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

