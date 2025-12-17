구미시, '2025 기업성장 성과공유회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1730억 금융지원·국비 38억 수주

기업지원 참여 29개사 한자리

성과 공유 및 정책 소통 강화

기업 사례발표·소통간담회

경북 구미시는 지난 16일 구미전자정보기술원 다목적홀에서 2025년 기업지원 정책 추진 성과를 점검하고, 내년도 기업지원 정책 방향을 공유하기 위한 '2025 구미시 기업성장 성과공유회'를 개최했다.

이날 행사에는 구미시 기업지원사업에 참여한 29개 기업의 임직원 60여 명이 참석해 기술개발, 사업화 연계, 경영환경 개선 등 주요 기업지원 분야별 추진 성과를 공유했다.

내년도 기업지원 시책과 정책 방향에 대한 설명도 이어지며 현장의 이해를 도왔다.

(좌) '2025 구미시 기업성장 성과공유회' 단체사진 (우) '2025 구미시 기업성장 성과공유회' 행사장 전경사진/김이환 기자

AD

구미시는 올 한해 다양한 기업지원 사업을 추진하며 지역 기업의 성장과 경영안정에 실질적인 성과를 거두었다.

관내 중소기업 567개사에 총 1730억원 규모의 금융지원을 제공해 기업의 자금조달 부담을 완화하고 경영 안정을 도모했다.

기업성장 단계별 지원체계도 전면 개편했다. 소규모·허리·선도기업 등 단계별 기업성장 지원체계를 새롭게 구축해 75개사에 총 20억원을 지원하며 유망 중소기업 발굴과 경쟁력 강화를 뒷받침했다.

기업별 전담 프로젝트 매니저를 1대1로 매칭해 국비 공모과제 대응을 지원한 결과, 9개 기업이 총 38억원 규모의 국비를 수주하는 성과도 냈다.

창업 생태계 조성에도 힘을 쏟았다. '초기·혁신·글로벌' 3단계 원스톱 창업 지원체계를 구축해 창업기업의 안정적인 사업화와 매출 성장을 지원하고 있으며, 100억원 규모의 벤처펀드를 조성해 지역 주도형 성장 재원을 확보하고 유망 스타트업 발굴·육성에 나서고 있다.

이와 함께 산학연 협력을 기반으로 '구미청년 지역정착 인턴십'을 처음 시행해 27개 기업에서 61명의 지역 청년에게 취업 기회와 실무 경험을 제공했다.

급변하는 경제 환경에 대응하기 위해 경제동향분석센터를 운영하고, 경북 유일의 디자인 전문 박람회인 '디자인 페스타 2025'를 개최해 첨단 제조 중심 도시에 디자인을 접목한 산업디자인 혁신 생태계 구축에도 힘을 더했다.

이번 행사에서는 기업지원 성과가 실제 기업 현장에서 어떻게 적용되고 있는지를 공유하기 위한 우수기업 사례 발표가 진행됐다. 재영텍, 오성전자, 컬러렌 등 3개 기업이 참여해 구미시 기업지원사업 활용 경험과 이를 통한 경영 개선 성과를 발표하며 참석한 기업들의 높은 관심을 받았다.

사례 발표 이후 진행된 소통 간담회에서는 기업 경영 현장에서의 애로사항과 제도 개선 필요사항을 중심으로 다양한 의견이 논의됐다.

구미시는 이날 제시된 의견을 향후 기업 수요를 반영한 맞춤형 기업지원 정책 수립에 적극 활용할 계획이다.





AD

김장호 구미시장은 "기업지원 정책이 제도적 지원에 그치지 않고 현장에 안착하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 기업 수요를 반영한 정책 운영이 이어지길 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>