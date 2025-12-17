R&D 선진화의 출발점은 연구행정…과기정통부, 혁신 방향 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 연구행정 컨퍼런스 개최…"기획·평가·관리 전 주기 매니지먼트로 확장"

정부가 연구행정을 단순한 연구비 집행·정산 기능에서 벗어나 연구·개발(R&D) 전 주기를 아우르는 핵심 관리 체계로 전환하기 위한 논의에 나섰다. R&D 예산이 역대 최대 규모로 확대되는 가운데, 연구행정 혁신 없이는 글로벌 경쟁력 확보도 어렵다는 판단에서다.

과학기술정보통신부는 17일 오후 대전 ICC 호텔에서 '변화하는 연구행정, R&D 선진화를 위한 혁신'을 주제로 '2025 연구행정 컨퍼런스'를 개최했다. 행사에는 대학과 출연연 연구자, 연구행정가, 정부 관계자 등 500여 명이 참석했다.

이번 컨퍼런스에서는 연구행정의 역할을 연구비 집행과 성과관리 지원에 한정하지 않고, R&D 기획·평가·관리 전 과정을 포괄하는 'R&D 매니지먼트' 개념으로 확장해야 한다는 데 공감대가 형성됐다. 과기정통부는 연구전략 수립과 기획, 예산 집행, 연구윤리·규정 준수, 성과관리와 확산, 연구환경 및 시스템 구축 등을 R&D 선진화를 위한 핵심 구성 요소로 제시했다.

민간과 학계 사례 발표도 이어졌다. 김필석 SK이노베이션 CTO는 미국 에너지부 산하 첨단에너지연구프로젝트청(ARPA-E)의 연구행정 경험을 소개했고, 김지현 연세대 교수는 연구자가 현장에서 체감하는 연구지원 시스템의 한계와 개선 방향을 제언했다. 김성엽 울산과학기술원(UNIST) 교수는 연구현장의 R&D 매니지먼트 선진화 사례를, 박진섭 한국화학연구원 전략기획센터장은 기획전문인력 운영과 과제 기획·평가 역량 강화 모델을 공유했다.

이어진 전문가 토론에서는 연구자와 연구행정가가 함께 참여해 R&D 기획·평가·관리의 중요성에 대한 인식을 공유하고, 현장 경험을 바탕으로 한 실질적인 개선 방향을 논의했다.

한편 과기정통부는 연구행정 지원 정책의 방향을 구체화하기 위해 12월부터 연구개발 기획, 성과·평가, 연구관리, 성과확산 등 분야별 전문가를 초청하는 '릴레이 간담회'를 순차적으로 진행하고 있다. 과기정통부 내부에서도 점심시간을 활용한 '도시락 간담회(브라운백 미팅)'를 통해 정책 전문성 강화를 병행하고 있으며, 논의 결과는 향후 제도 개선과 정책 수립에 반영할 계획이다.





구혁채 과기정통부 제1차관은 "2026년 정부 R&D 예산이 역대 최대 규모로 확대되는 상황에서, 연구행정 혁신은 선택이 아닌 필수"라며 "AI 확산 등 급변하는 연구환경에 대응해 전문성과 투명성을 갖춘 데이터 기반 R&D 관리 체계로 전환해야 한다"고 강조했다.





