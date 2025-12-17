양양군, 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 선정…특교세 1억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 양양군은 민생경제 회복을 위한 소비 활성화 정책 추진 성과를 인정받아 행정안전부 주관 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체'로 선정되어 특별교부세 1억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

소비쿠폰 마을담당공무원 출장. 양양군 제공

AD

이번 평가는 지난 7월부터 10월까지 추진된 민생회복 소비쿠폰 사업의 집행률, 지역경제 파급효과, 주민 체감도, 행정 추진 역량 등을 종합적으로 고려해 이루어졌다. 양양군은 신속한 집행과 체계적인 사업 운영을 통해 높은 평가를 받았다.

특히 마을 담당 공무원이 직접 현장을 찾아 소비쿠폰 신청·접수를 지원하고, 군민 불편을 최소화하기 위해 안내 및 홍보를 강화하는 등 현장 중심의 행정을 추진한 점이 우수 사례로 인정됐다.

이번에 확보한 특별교부세 1억원은 향후 지역경제 활성화와 민생 안정 사업에 재투자되어 군민이 체감할 수 있는 정책 추진에 활용될 예정이다.





AD

탁동수 양양군수 권한대행은 "이번 전국 우수 지자체 선정은 민생회복을 군정의 최우선 과제로 두고, 현장에서 답을 찾겠다는 양양군의 행정 방향이 행정안전부 공식 평가를 통해 인정받은 결과"라며 "앞으로도 군민 한 분 한 분이 체감할 수 있는 민생 정책을 속도감 있게 추진해 지역경제 회복에 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>