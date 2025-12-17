코스피, 상승 출발 후 4000선 회복

외국인 매도세 지속
코스피 지수가 상승 출발 후 4000선을 회복했다.
17일 오전 10시 기준 코스피지수는 전날 대비 9.87포인트(0.25%) 오른 4009.00에 거래되고 있다. 이날 지수는 20.30포인트(0.51%) 오른 4019.43으로 출발했다. 외국인이 2519억원어치를 순매도하고 있지만, 개인이 2123억원어치, 기관이 347억원어치를 각각 순매수하고 있다.
업종별로 보면 전기·가스(2.74%), 섬유·의류(2.58%), 비금속(1.39%), 건설(1.19%), 금속(1.09%), 보험(0.80%), 전기·전자(0.79%) 등 업종이 상승했다. 반면 기계장비(-1.14%), 증권(-1.01%), 제약(-0.82%), 부동산(-0.55%) 등 일부 업종은 하락세를 나타냈다.
시가총액 상위 종목 중에선 한국전력(3.18%), 삼성전자우(1.88%), 삼성전자(1.51%), 한화에어로스페이스(1.03%), 신한지주(0.92%), SK하이닉스(0.75%) 등이 상승했다. 반면 두산에너빌리티(-2.07%), 삼성바이오로직스(-1.68%), 삼성물산(-1.03%), HD현대중공업(-0.76%) 등은 하락세를 보였다.
코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.10포인트(0.12%) 내린 915.01을 기록했다. 이날 지수는 5.92포인트(0.65%) 오른 922.03으로 출발했지만, 보합권에서 등락을 거듭하고 있다. 외국인이 1676억원어치를, 기관이 1391억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 2395억원어치를 사들이고 있다.
시가총액 상위 종목 중에선 에임드바이오(8.70%), 메지온(8.04%), 에코프로(5.23%), 삼천당제약(2.64%), 알테오젠(2.24%), 클래시스(2.76%), 케어젠(1.54%), 에코프로비엠(1.39%), 원익IPS(1.33%) 등이 상승했다. 반면 펩트론(-6.04%), 코오롱티슈진(-4.53%), 디앤디파마텍(-3.94%), 레인보우로보틱스(-2.93%), 로보티즈(-2.74%), 에이비엘바이오(-1.84%), 리가켐바이오(-1.10%) 등은 하락세다.
지금 뜨는 뉴스
한편 미국 뉴욕 증시의 3대 지수는 혼조 마감했다. 16일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 302.3포인트(0.62%) 떨어진 4만8114.26에, 대형주 중심의 S&P500지수는 16.25포인트(0.24%) 내린 6800.26에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 54.049포인트(0.23%) 오른 2만3111.462에 장을 마감했다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>