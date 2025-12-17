"중문 하나로 난방비 절감"…에넥스, 에넥스몰서 중문 라인업 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 구매 고객 '온돌 매트' 증정

에넥스는 겨울철 난방비를 절감할 수 있는 '홈 스타일링' 수요를 겨냥해 온라인 에넥스몰에서 인기 중문 라인업을 선보인다고 17일 밝혔다.

에넥스의 중문 베스트셀러인 'EHI 테르소 리얼 반자동 3연동 중문'은 적은 힘으로도 부드럽게 열리고 닫히는 반자동 시스템을 적용됐다. 3개의 도어가 연동돼 열리는 구조로, 특히 문틈을 꼼꼼하게 막아주는 모헤어와 복강 구조가 적용돼 틈새바람을 차단하고 겨울철 단열 효과를 제공한다.

에넥스 '테르소 리얼 반자동 3연동 중문' 이미지. 에넥스

AD

'EHI 루크 아치 원슬라이딩 중문'은 최신 트렌드인 곡선형 아치 디자인을 적용했다. 통유리 디자인으로 개방감이 제공하며, 취향에 따라 '풀 아치'와 '하프 아치' 디자인을 선택할 수 있다.

이 외에도 양방향으로 자유롭게 열리는 'EHI 클라세 리얼 아치 양개 스윙 중문'과 센서 감지로 자동 개폐되는 'EHI 초슬림 3연동 자동 중문' 등 소비자의 라이프스타일과 주거 환경에 맞춘 다양한 제품들을 선보인다.

에넥스는 12월 한 달간 에넥스몰에서 중문 및 붙박이장을 구매하는 고객을 대상으로 9만 9000원 상당의 '미니 온돌 매트'를 증정한다. 이번 이벤트는 선착순 50명 한정으로 진행되며, 사은품은 2026년 1월 초 일괄 발송될 예정이다.





AD

에넥스 관계자는 "중문은 한번 설치하면 냉·난방비 절감 효과를 톡톡히 볼 수 있어 가성비 높은 인테리어 시공으로 꼽힌다"며 "올겨울 에넥스가 제안하는 다양한 스타일의 중문으로 따뜻하고 아늑한 실내 환경을 조성하시길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>